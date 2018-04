Der Ärger beginnt auf Seite 2. Da behauptet der an der Yale University lehrende Jurist und Rechtshistoriker James Q. Whitman in seinem Buch Hitlers amerikanisches Vorbild: "In Mein Kampf pries Hitler Amerika gar als den 'einzigen Staat'", der "eine gesunde rassistische Ordnung" (im Sinne der dann 1935 erlassenen Nürnberger Gesetze) voranbringe. Tatsächlich schrieb Hitler 1927, wie Whitman dann auf Seite 63 nebenbei mitteilt: "Es gibt zur Zeit einen Staat", der "bestimmten Rassen" die Einwanderung verweigert und in dem "leise Anfänge" zur Entwicklung eines "völkischen Staatsbegriffs" festzustellen seien. Aus einem hemmungslos dramatisierten "Zitat" entwickelt der Autor seine These: "Es ist sogar möglich, ja wahrscheinlich, dass die Nürnberger Gesetze selbst unmittelbaren amerikanischen Einfluss widerspiegeln." – "Möglich", "wahrscheinlich", "Hitler pries", "widerspiegeln", zurechtgebogene "Zitate": seriöse Geschichtsschreibung sieht anders aus.

Sodann folgen ein paar Sätze zum Sterilisierungsgesetz von 1933, die bruchlos zu folgendem Suggestivgemälde führen: "Am Ende des Jahrzehnts betrieb man ein systematisches Euthanasieprogramm, bei dem auch Gas zum Einsatz kam und das schon den Holocaust erahnen ließ. Wir wissen heute, dass der Hintergrund dieser Schreckenstaten eine nachhaltige Befassung mit der Eugenikbewegung in den USA war." Kaum hat Whitman das Bild Sterilisierung – Gaskammer –Holocaust – USA hingepinselt, heißt es eineinhalb Seiten weiter: "Die globale Geschichte der Eugenik lässt sich nicht als ausschließlich deutsch-amerikanische Geschichte erzählen." Richtig! Aber dann beharrt der Autor immer und immer wieder auf seinem Verdikt: "Die Nazis fanden in den Vereinigten Staaten eben durchaus Vorläufer, Parallelen und Inspiration." An anderer Stelle steht noch knackiger: "Amerika blieb Vorreiter", bald gefolgt von dem wolkigen, ziemlich unelegant übersetzten Vorbehalt: "Wenn es also beim Reichsbürgergesetz keine direkte Übernahme aus Amerika gab, so gab es gleichwohl etwas, dessen Bedeutung man für die Mentalität der NS-Juristen und der politisch Verantwortlichen nicht unterschätzen sollte."

Mit derselben Technik lässt sich behaupten, die Nazis hätten sich ihre Rassentheorien von Franzosen und Engländern abgeguckt (Gobineau, Chamberlain), Frankreich wegen seiner radikalen Romanisierungspolitik im Elsass verehrt, Italien mit seinem kraftvollen, volksverbundenen Duce als Muster für den eigenen Staatsaufbau genommen, bolschewistisch-stalinistische Methoden mit allergrößtem Kopiervergnügen eigenen Zwecken angepasst, die Japaner als kampfstarkes, rassenreines Volk verehrt, die Engländer für ihr gewaltiges, über lange Zeit so rationell verwaltetes Imperium abgöttisch bewundert, ebenso Mahatma Gandhi für seinen nationalindischen Kampf gegen die britische Kolonialmacht, Polen für seine Antisemiten geliebt und mit der populären sozialdemokratischen Idee vom Staat als "Volksheim" sympathisiert. Für jede dieser monokausalen Behauptungen kann man spielend Dutzende Zitätchen finden – ohne irgendetwas zu beweisen.

Tatsächlich entstammten sämtliche Ideen der Nazis dem Geist der Zeit – nur hat sie niemand sonst derart mörderisch praktiziert. Neben den USA erließen die meisten europäischen Staaten extrem restriktive Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsgesetze. Europa produzierte in der Zwischenkriegszeit Millionen Vertriebene und Staatenlose – nicht die USA. In vielen Staaten freundeten sich meinungsbildende Eliten mit dem damals modischen Gedanken der Zwangssterilisierung an. Fragen der Eugenik und der Rassenhygiene diskutierten Gelehrte, Laien und Politiker in Schweden ebenso wie in der Schweiz und in manchen sozialistischen Kreisen. In einigen Staaten wurden auch mehrere Tausend behinderte oder psychisch kranke Menschen sterilisiert – nicht jedoch rund 350.000 wie in Deutschland zwischen dem 1. Januar 1934 und dem 31. Dezember 1939. Außer in Deutschland entwickelte niemand sonst Ideen zum Bau von Gaskammern, um aus erb- oder rassenpolitischen Gründen Menschen zu ermorden.

Im Gegensatz zu den USA zerschlug die deutsche Regierung die unabhängige Gerichtsbarkeit 1933, sie schaltete die Presse gleich, löste Tausende Vereine auf, zwang Kinder in die Staatsjugend, schaffte sämtliche parlamentarischen und rechtsstaatlichen Kontrollen ab, verfolgte politische Widersacher mit extremer Härte. Sie ignorierte die Verfassung und internationale Verträge, regierte vom ersten Tag an mit Willkür und Terror. All das setzt der Behauptung von externen Kausalitäten und Vorbildern Grenzen, bei allem Rassismus, den es in den USA fraglos gab.

Hitler, die deutsche Staatsregierung und die Nazi-Partei mussten sich nicht von Amerika "inspirieren" lassen. Sie verfügten über eigene Ideen und wollten an Radikalität von niemandem übertroffen werden. Deutsche Wissenschaftler hatten vor dem Ersten Weltkrieg begonnen, vor angeblichen Gefahren der Rassenmischung und "Bastardierung" zu warnen und Eheverbote vorzuschlagen, allen voran der Anthropologe Eugen Fischer. Gefördert von der Humboldt-Stiftung der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften und mit deutschem Forscherfleiß nahm er sich in Deutsch-Südwest (Namibia) 2567 Menschen vor, die weiße Väter und afrikanische Mütter hatten. Später, nach 1933, betrieb Fischer die Sterilisierung von rund 400 "Rheinlandbastarden", so bezeichnete man Kinder von schwarzen französischen Besatzungssoldaten und deutschen Frauen. Er nannte sie ein Bastardvolk. Die auf staatliche Eingriffe fixierten deutschen Eugeniker brauchten die USA nicht, um "Neger" als Träger angeblich minderwertigen Erbguts einzustufen. Fischer und dessen einflussreiche Adepten passen Whitman nicht in sein überaus enges Konzept, weshalb er sie ignoriert.

Nach eigenen Angaben steht für den Autor die These im Zentrum, dass die 1935 erlassenen Nürnberger Rassengesetze stark vom Vorbild USA geprägt gewesen seien. Dieser Versuch scheitert. So "mag es eine Rolle gespielt haben", derart endet das Buch im Ungefähren, "dass Amerika, das Vorbild eines Landes mit gesetzlichen Mischeheverboten (...), einige Unterstützung bot. Letztlich aber wissen wir es nicht."

Der Rezensent dankt James Q. Whitman für dessen ehrliche Selbsteinschätzung, fragt sich jedoch, warum ein solches Buch geschrieben und ins Deutsche übersetzt werden musste. Womöglich aus einem simplen Grund: Der extrem böse Hitler, magnetisiert von den sehr bösen USA-Rassisten – das könnte funktionieren.

James Q. Whitman: Hitlers amerikanisches Vorbild. Wie die USA die Rassengesetze der Nationalsozialisten inspirierten; a. d. Engl. v. A. Wirthensohn;

C. H. Beck, München 2018; 249 S., 26,95 €, als E-Book 21,99 €