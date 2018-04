Ich habe eine Kirschblütenmanie. Die hatte ich schon immer. Auf dem Schulweg kam ich an einem Kirschbaum vorbei, und wenn er blühte, stellte ich mich darunter und ließ die rosa Blütenblätter auf mich herabrieseln und kam zu spät in die Schule. Mit meinem kleinen Kind pilgerte ich jedes Jahr zu einem ganz bestimmten Kirschbaum in München, rüttelte an den Zweigen und freute mich über sein begeistertes Aufjuchzen im Kirschblütenregen. In Japan ist, wie man weiß, die Kirschblüte das Symbol für Vergänglichkeit, die Schönheit des Augenblicks, den man nicht festhalten kann. Dennoch stehen jedes Jahr Millionen von Japanern und Touristen unter den Bäumen und fotografieren die Kirschblüte, um sie ein für alle Mal festzuhalten.

Doris Dörrie 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Als wir den Film Kirschblüten – Hanami drehten, trieb die Kirschblüte mich zur Verzweiflung, weil sie allen Vorhersagen zum Trotz einfach nicht aufblühen wollte. Im Fernsehen verbeugten sich die Kirschblütenvorhersager tief und baten um Verzeihung für ihre falschen Prognosen. Ich ging jeden Abend in den Yoyogi-Park, inspizierte die fest geschlossenen Knospen und flehte sie an, endlich aufzublühen, denn unsere Drehzeit lief ab – und was wäre ein Film mit dem Titel Kirschblüten ohne Kirschblüten? Im allerallerletzten Moment ließen sie sich erweichen, blühten strahlend auf – und der allgemeine alljährliche Kirschblütenrausch setzte ein. Verzückte Menschen, Lächeln, Heiterkeit und stilles Staunen. Aaah und oooh überall in der Luft. Auch später im Kino, als unser Film lief, denn der Schönheit der Kirschblüte kann man sich wirklich nicht entziehen. In Japan ist während dieser Zeit alles Kirschblüte: Es gibt Kirschblütentee und Kirschblütenkuchen, Kirschblüten auf Tellern, Tassen, als Lichtreklame und auf den Taschentüchern.

Als Andenken habe ich Kunstkirschblüten mitgebracht, mit denen Japans Straßen geschmückt werden. Sie blühen das ganze Jahr in meinem Badezimmer – total unvergänglich, stur im immer gleichen Augenblick.