Mit aller Kraft zerrt der junge Mann an einer Eisenstange, die aus dem Beton ragt. Mehr als diese brüchige Mauer ist von seinem Elternhaus nicht geblieben. Als der Mann beginnt, mit einer Hacke auf die Wand einzuhämmern, wird er von einem herabfallenden Betonbrocken fast erschlagen. Er haut trotzdem weiter. "Die Eisenstange wird mir mindestens 400 Pfund einbringen", sagt er. Für diese umgerechnet 18 Euro lohne es sich, sein Leben zu riskieren.

Der junge Mann ist einer von etwa 13.000 Menschen, 4.531 Familien, deren Häuser plattgemacht werden. Ihr Viertel Maspero, im Herzen der ägyptischen Hauptstadt Kairo gelegen, wird ausradiert. Die Häuser sollen Platz machen für moderne Bauten, für das Ägypten der Zukunft. So hat es der alte und in der vergangenen Woche mit offiziell 97 Prozent der Stimmen wiedergewählte Präsident Abdel Fattah al-Sissi entschieden.

Maspero liegt direkt am Nil, eingeklemmt zwischen Bankenzentralen, den Hochhäusern des Außen- und Informationsministeriums und dem Tahrir-Platz, auf dem sich 2011 Hunderttausende Demonstranten versammelten. Das rund sieben Hektar große Areal ist einer der teuersten Baugründe im Nahen Osten. Bisher war es ein Slum. Hier lebten größtenteils arme Familien in kleinen, selbst gebauten Häusern. Als ihre Vorfahren vor vier, fünf Generationen aus Oberägypten in dieses Viertel zogen, gab es noch keine Wolkenkratzer und kein Verkehrschaos. Kairo war noch nicht der Moloch, der es heute ist. Im Kairo der Zukunft ist für arme Menschen kein Platz mehr im Stadtzentrum, sie müssen umziehen. Und so hauen unzählige junge Männer auf die Häuser ihrer Familien ein, um das verbaute Holz und Eisen vor ihrer Zwangsumsiedlung zu Geld zu machen.

Der Stadtteil Maspero ist ein Spiegelbild Ägyptens. In dem Konflikt um seine Zukunft kommt zusammen, was das Land heute bewegt: der Polizeistaat eines allmächtigen Präsidenten, aufgebrachte Anwohner und ihr Wunsch, der Misere und der Unterdrückung irgendwie zu entfliehen – und reiche Geschäftemacher aus den Golfstaaten und Europa sowie Rüstungsgüter aus Deutschland. Wer auf Maspero schaut, bekommt einen Eindruck vom Alltag der rund hundert Millionen Ägypter, der kann sehen, wie die Zukunft des bevölkerungsreichsten arabischen Landes im Jahr 2050 aussehen könnte.

Abdel Wahab, ein kräftiger Mann Ende 30, beobachtet aus einiger Distanz den jungen Mann bei seinem Kampf mit der Eisenstange. Er ist sein Nachbar. Wahab erzählt, wie der junge Mann stets sage, er wolle Maspero nie verlassen. Nun demoliert er eigenhändig sein Zuhause. Abdel Wahab trägt ein dunkelblaues T-Shirt mit der Aufschrift "Hero Company". Auf seine Schultern und auf seine schwarzen Haare hat sich Staub gelegt. Von der Regierung herbeigeschaffte Bagger räumen im Akkord tonnenweise Schutt weg und wirbeln dabei kleine Staubstürme auf. "Vergangene Woche hat ein Baggerfahrer fast ein Haus demoliert, in dem noch eine Familie lebt", berichtet Abdel Wahab. Er und die verbliebenen anderen Männer im Viertel hätten sich in letzter Sekunde vor die riesige Schaufel geworfen und so das Allerschlimmste verhindert.

Die Regierung hat alle Familien in Maspero vor die Wahl gestellt: Entweder nehmen sie eine Entschädigung von knapp 5000 Euro – ein Bruchteil des Grundstückpreises – und suchen sich auf eigene Faust anderswo eine neue Bleibe. Oder sie ziehen in eine Wohnung in der "Lang lebe Ägypten"-Trabantenstadt, 30 Kilometer von Kairo entfernt. Doch dafür müssten sie mehrere Tausend Euro draufzahlen. Knapp 3000 Familien nahmen das Geld, etwa 400 Familien die Vorstadtwohnung. Viele von ihnen müssen noch monatelang auf die Fertigstellung der neuen Behausungen am äußersten Rand der Millionenmetropole warten.

Abdel Wahabs Haus steht noch. Er hat sich davor auf einen Stuhl gesetzt und schüttelt den Kopf. Er hat ja Verständnis für alle, die gehen: "Einige von diesen Familien haben in Maspero auf Dächern in aufgesetzten Holzbaracken gelebt, 5000 Euro ist viel Geld für sie." Für andere sei es schon immer ein Traum gewesen, endlich aus dem lauten und schmutzigen Zentrum wegzuziehen, sagt er. "Sie haben drei Generationen gespart, um anderswo zu leben." Und dennoch: "Für uns, die in Maspero verbliebenen Familien, kommt das nicht infrage."