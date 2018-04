Wer kann, trägt seine Toten zu Grabe. Am dritten Tag nach dem Unglück verbeugt sich eine betagte Frau auf dem Friedhof vor drei weiß lackierten Särgen. Sie küsst erst den ihrer Enkelin Nadjeschda. Dann den winzigen Sarg der Urenkelin Uljana und schließlich den letzten, in dem Marina liegt, die Tochter der alten Frau. Drei Generationen ihrer Familie wurden mit einem Schlag ausgelöscht; bei einem Brand in einem Einkaufszentrum am 25. März. Immerhin kann sie Abschied nehmen, das können nicht alle in Kemerowo. Die wenigsten Opfer sind bisher identifiziert.

Ein Priester stapft durch den Schnee, schwenkt ein Weihrauchgefäß: "Herr, erbarme dich." Dann kommen die nächsten Trauernden. Als die Bestatter Kreuze in die hart gefrorene Erde rammen, als Angehörige Kränze und Plüschtiere auf die Erdhaufen legen, Karamellbonbons und Mandarinen, rückt schon der nächste Bus an. Wieder Blumen, Kuscheltiere, untröstliche Menschen und Särge. Wieder Gebete, wieder das Wimmern der Frauen, wieder Küsse auf Sargdeckel. Unter einem: ein 31-jähriger Vater, unter dem anderen: seine fünfjährige Tochter Wika.

Im sibirischen Kemerowo, 3.600 Kilometer östlich von Moskau, ist die Welt aus den Fugen: Mütter tragen Söhne zu Grabe, Uromas überleben Kleinkinder, Väter beerdigen Töchter. Es ist eine der größten Brandkatastrophen in der russischen Geschichte. Unter den 64 Toten sind 40 Kinder.

Doch hier hat sich kein unvermeidbares Unglück ereignet. Die Katastrophe war Menschenwerk – wie viele der tödlichen Brände in Russland. Im Jahr 2009 kamen in der Stadt Perm am Ural 156 Besucher eines Nachtclubs um, 2013 starben 37 Menschen beim Brand einer Psychiatrie nahe Nowgorod, 2007 gab es 63 Tote bei einem Feuer in einem Altenheim nahe Tula, südlich der Hauptstadt. Auf dem Roten Platz in Moskau werden gigantische Panzer und Raketen vorgeführt – in Kemerowo, erzählen Augenzeugen, ratterten zunächst zwei uralte Feuerwehrwagen zum Brandort und versuchten mit zwei Schläuchen zu löschen, was mit zwanzig nicht zu löschen gewesen wäre.

Das Einkaufszentrum "Winterkirsche" sah aus wie eine Trutzburg: vier Stockwerke, weiß verkachelt, Schießschartenfenster, keine Außentreppe. Wer mit Kindern hierherkam, spürte durchaus Unbehagen, wegen der schlechten Luft und der verwinkelten Flure, "wie in einem Ameisenbau", sagt eine Mutter. Doch Kinder liebten den vierten Stock: Spielautomaten, Berge aus Schaumstoffquadern zum Toben, ein Karussell, ein plüschiger Kinosaal.

Dort schauen sie einen Zeichentrickfilm, als das Feuer kommt. Kein Alarm ertönt – er ist ausgestellt. Kein Wasser fließt – die Sprinkleranlage geht nicht. Wo Feuerlöscher hängen sollten, nur kahle Wand. Die Notausgänge sind versperrt oder kaum zu finden. Das billige Mobiliar geht lichterloh in Flammen auf, schwarzer Rauch füllt die Räume. Das Kino trifft es sofort. Als die Kinder fliehen wollen, habe jemand die Tür zugesperrt, so erzählen es später Angehörige, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras gesehen haben. Vielleicht will man Rauch und Feuer stoppen, bis Rettung naht. Aber die kommt nicht. Teenager nehmen per Twitter Abschied. Die Rettungskräfte, erzählen Augenzeugen, haben keine Gasmasken. Eltern flehen, zu ihren Kindern durchgelassen zu werden. Sie halten Handys hoch, aus denen Stimmen dringen: Erst rufen ihre Kinder um Hilfe, dann nur noch Keuchen.

Es gibt in Russland strenge Bauvorschriften – die nicht eingehalten werden. Es gibt Kontrollen durch den Katastrophenschutz – aber die sind lax. Und es gibt Aufsichtsbehörden – die bestochen werden. Die Baubranche ist ein System aus Schmiergeld und Profitgier, alle wissen es, aber der Einzelne kann nichts tun. Also lebt er damit. Das Einkaufszentrum "Winterkirsche" wurde 2013 eröffnet, die Genehmigung erst ein Jahr später nachgereicht. Awos nennen die Russen diesen Schlendrian – wird schon gutgehen!

Bis es schiefgeht. In jeder größeren russischen Stadt versammeln sich jetzt die Menschen, weil sie trauern, aber auch, weil sie wissen: Morgen könnte es mich treffen. In den Provinzstädten bleiben die Kinos leer. Kaufhäuser werden landesweit überprüft, in Moskau wurde das erste geschlossen. Und im Gericht von Kemerowo werden sieben Verdächtige in Käfigen vorgeführt, unter ihnen der technische Direktor des Einkaufszentrums, der Sicherheitschef und die zuständige Baubeamtin. Sollten sie Schuld auf sich geladen haben, wäre die nur Teil eines größeren Problems. Wo Korruption systemisch ist, können ein paar Überprüfungen nichts ausrichten.