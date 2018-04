"Jesus habe ich mir immer mit einem Rudel Kinder vorgestellt, die Jüngsten auf den Beinen, die Älteren auf dem Bauch vor ihm liegend, während er Geschichten erzählt", sagt die Frau verschmitzt. Hinter ihren funkelnden Augen blitzt der Schalk, der sich nur mühsam im Nacken versteckt hält. Ihr graues Haar und die Falten von über 70 Jahren hindern sie nicht daran, jung zu wirken. Sehr jung. Sie tut nicht mal so, als sei ihr das Bonbonpapier im Mittelgang der Kirche peinlich.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

"Gestern waren 50 Kinder da zum Kinderostergottesdienst. Der Pastor kommt im Talar, dazu die beste Organistin, die wir haben." Viel zu oft sind Kirchen kinderfreie Zonen. Ihnen wird ein klar umzäuntes Areal zugewiesen, erkennbar an den bunten Bildern in den Fenstern von Gemeindehäusern oder Kitas. Hier ist das anders. "Für unsere Kinder ist das Beste gerade gut genug", sagt Frau S. Kindergottesdienst macht sie seit 40 Jahren. "Als meine Kinder klein waren, gab es hier auf dem Dorf gar nichts. Als ich angefangen habe, kamen meine drei und zwei Nachbarskinder. Die Eltern waren zwar nicht in der Kirche, aber so konnten sie noch eine Weile schlafen. Irgendwann kamen dann mehr, zwischendurch fast alle, die im Dorf unter 15 waren. Nur der Pastor kam nicht. Doch das hat sich irgendwann auch geändert."

Die Kirche ist nun familiengerecht umgebaut. Hinter einer Glasfront können Eltern mit Kleinkindern am Gottesdienst teilnehmen, ohne dass Weinen, Rufen, Brabbeln und Rascheln die Gemeinde stören. "Manchmal sitzen hier auch die ganz Alten. Sie suchen sich hier einen Platz unter dem Vorwand, hier könnten sie besser hören. Eigentlich wollen sie aber nur heimlich das Gewusel beobachten. Das fühlt sich nämlich gut an. So voller Zukunft", sagt Frau S. milde.

Angesichts der neuesten Veröffentlichungen zu den Geburtenraten sollten alle, denen es um die Zukunft der Kirche geht, hier hinreisen, in die Gemeinden, die sich für Kinder etwas einfallen lassen. Die sie nicht infantilisieren, sondern sie ganz selbstverständlich an der Einübung ins Christentum teilhaben lassen. "Unsere Kinder lernen das Vaterunser, sie lieben es, Kyrie und Gloria zu singen, und finden, dass der Pastor mit dem schwarzen Umhang irgendwie aufregend aussieht. Wie aus einer anderen Welt. Der Pastor hat sogar einen Predigthelfer. Das ist Jonathan, der Rabe." Das ist die große Handpuppe in der Sakristei. Mit Beffchen.