Waagerecht:

6 Dem Stier untergejubelter Haufen 10 Des Öfteren als Danke-Garnierung gehört 13 Ein paar Rassehunde? Galten als oberste Pracht in einstiger Tracht 15 Hegen für ein Füreinander gewisse Selbst-Vorbehalte 19 Beliebtester Spazieranlass bei bekanntestem Geleitanträger 20 Besser, dass ... entsteht, als dass man die Wahrheit im Stich lässt (Bernhard von Clairvaux) 22 Mann, Mann, Mann – was für ein Roman einer Karriere zum Affen der Macht 25 Je gerechter Gerichte, desto baldiger mag’s enden 27 Einer machte das Nichtmögen von Montagen zum Songthema 28 Träumt nicht nur vom Genießen, bereut nicht das Genossenhaben 32 Leider nicht schallneutral: Gepflogenheit aus dem Botenankündigungswesen 33 Tierisch unbeliebtes Beinemachen 35 In Unschönschrift: mit radlerischer Kraftweiterleitung verkettet 37 Zugkraft in der Willensmechanik 39 Der eine bedarf der ..., der andere der Sporen (Cicero) 41 Wäre irgendwie schon passend, ihre Zufahrtstraße Galaxis zu nennen 42 Autor Claude, im Ariane-Titel noch präsent 43 Nimmt Bugwasser mit zur Weichsel 44 Muss für Nörglers Ziehübungen herhalten 45 Wichtige Süd-Nord-Verbindung, die ganze Ebene lang

Senkrecht:

1 Chefs Brett vor dem Kopf? Im Verkehr begrenzwertig 2 Wo insbesondere Mondes bleiche Sichel blinkt, nach roter Sonne Entschwinden 3 Zwei Viertel von achter Primzahl: Pfundsteil 4 Die 37 waagerecht des Champions 5 Keiner ist so ... und klug, er kann noch guten Rat brauchen (Sprichwort) 6 Großer Akt für den 21 senkrecht, größerer an der Alma mater 7 Vorsätzlich verwendet im Interesse des Textverständnisses 8 Ihrer Vorgabe zufolge ist – jeweils A vorausgesetzt – 5 halb so groß wie 4 9 Wirtschaftsdebattenthema, passt zum Fre wie vel 10 Kunstprodukt, passt wie Irr zum tum 11 Mastroianni sagte Si zu ihr, in der Film-Hochzeit auf italienisch 12 Noch gekürzt, was schon deutlich kürzer als 2 -senkrecht-Hose 14 Nah den Löffeln, die lauschen, anderem Sinn dienlich 16 Wie das Auge im Staube, so die Mimose auf der Palme 17 Das Immer-schon-Argument verleiht ihr Gewicht 18 Sprichwörtlich: ... Ja und ... Nein macht erst wahrhaft Freunde sein 21 Muss schon powern, um das business zu pushen 23 Repräsentiert geometrisches Geradewegs in gekrümmtem Umfeld 24 Schon ewig Einschiffplatz ewiger Stadt 26 Ihm gerät’s mit oder ohne Gerät, nie ohne Übung 29 Wenn alles sitzen bliebe, was wir in Hass und Liebe so voneinander schwatzen, wenn Lügen Haare wären, wir wären rau wie ... und hätten keine Glatzen (W. Busch) 30 Grundlage oft beim Staatmachen 31 Gemacht im Zoff, wenn nicht aus dichterischem Stoff 34 Weil’s die der Zeit gibt, schlägt’s immer mal irgendwo zwölfe 36 Naheliegend, doch kaum erfolgreich, die bei einem Webmaster zu ordern 38 Ein 26 senkrecht in der Medien-Business-Arena 40 Beweglich mit verdrehtem Kopf: tut einiges zur Drauverstärkung

Lösung von Nr. 2425 (ZEITmagazin Nr. 13/2018):

Waagerecht:

7 "Rück weg!" und RUECKWEG 11 LATERAN(-Palast) 14 "in MORPHEUS’ Armen liegen" 16 LANGWEILIG 19 SCHWARTEN 20 DEISTER 21 LEHRE 22 Tabaks-PFEIFEN und pfeifen 24 Gericht "STRAMMer Max" 25 NYLON-Zahnbürstenborsten 27 Sommer-SEMESTER 30 KEGEL 31 Jesse OWENS 32 RIO = Fluss (span.) 34 KIM in Kim-ono 35 WOHIN? 36 Tran + Sport + Abel = TRANSPORTABEL 39 MEDEA (Argonautensage) 40 LUTHER 41 ARON in B-aron-esse 42 LENKRAD 43 REISELUST

Senkrecht:

1 etwas DURCHNEHMEN und durch Nehmen 2 "SCHWELENDer Konflikt" 3 WESTERWALD mit Kannenbäckerland 4 TANDEMS 5 GEWISS 6 Mai + tre = MAITRE 7 ROSENKOHL 8 Insel KEA in O-kea-nos 9 WURF 10 GLEISE 11 LAN = Local Area Network 12 "jmdm. den REST geben" 13 FIRMAMENT 15 PHRYGIEN 17 GENEROES 18 le + a = LEA 22 POLTERN 23 FENSTER 26 NORA 28 TOTAL 29 RIBOSE in Desoxy-/ Ribonukleinsäure 33 IRREN 34 KAR 37 "NUR zu!" 38 PHI