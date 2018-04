I. Die Darstellungsform

Ganzfigurporträts zeigen, der Name verrät es, Personen in voller Statur. Eine wichtige Besonderheit dieser Form ist, wem sie lange vorbehalten war: den Herrschern und der "High Society". So heißt denn auch eine Ausstellung, die noch bis zum 3. Juni im Rijksmuseum in Amsterdam zu sehen ist und fast 40 Ganzfigurporträts zeigt. Darunter sind Maerten Soolmans und dessen Frau Oopjen Coppit, ein wohlhabendes Ehepaar, 1634 in Lebensgröße gemalt von Rembrandt. Abgesehen von diesen beiden Gemälden fertigte Rembrandt in seiner Schaffenszeit nur ein weiteres Ganzfigurporträt.

II. Die Kosten

In der Geschichte der Porträtkunst ist das Ganzfigurporträt eine Besonderheit. Gewöhnlich beherrschen das Kopf- oder Bruststück das Feld, wenn es um die Wiedergabe individueller Züge geht. Das war nicht nur eine Frage des Standes, sondern auch des Geldes. Rembrandt zum Beispiel nahm 50 Gulden für ein Kopfporträt. Für die beiden Ganzfigurporträts musste Soolmans je 20-mal so viel bezahlen: tausend Gulden. Zum Vergleich: Häuser kosteten damals in Amsterdam zwischen 2.000 und 6.000 Gulden. Heute sind Rembrandts Ganzfiguren besonders wertvoll. Für 160 Millionen Euro erwarben die Niederlande und Frankreich sie gemeinsam. Nach der Ausstellung in Amsterdam sollen die Bilder im Pariser Louvre gezeigt werden.

III. Die Privilegierten

Als früheste lebensgroße Porträts gelten die Bilder von Heinrich dem Frommen, Herzog von Sachsen, und seiner Frau Katharina von Mecklenburg, die Lucas Cranach 1514 malte. Auch diese sind in Amsterdam zu sehen. Zuvor waren lediglich historische und mythologische Gestalten sowie Heilige lebensgroß gemalt worden. Andere Ganzkörperporträts waren wesentlich kleiner. Die Arnolfini-Hochzeit von Jan van Eyck von 1434 beispielsweise, die den italienischen Kaufmann Giovanni Arnolfini mit seiner Frau zeigt, ist nur 80 Zentimeter hoch. Bis ins 17. Jahrhundert blieb das lebensgroße Porträt ein Privileg regierender Fürsten und des höchsten Adels, wie zum Beispiel das Porträt von Jakob Seisenegger des Kaisers Karl V., das Tizian als Vorbild diente.

IV. Die Perspektive

Charakteristisch für Ganzfigurporträts ist die leichte Untersicht, mit der der Abgebildete Würde und zugleich Distanz signalisiert. Eine gewisse Arroganz ist im Blickkontakt von oben herab oft nicht zu übersehen. Mit prächtiger Kleidung und teurem Schmuck wird auch der Reichtum des Gemalten ausgestellt. Das Individuelle tritt gegenüber der Repräsentation zurück. Erst im 19. Jahrhundert mit Malern wie dem Engländer Joshua Reynold und Edvard Munch verbürgerlichte das Ganzfigurporträt. Von da an wurden auch Schauspielerinnen, Gesellschaftsdamen und Politiker für dieses Genre bildwürdig. Auch das zeigt die Amsterdamer Ausstellung.