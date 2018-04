Plötzlich hält man Quasten für eine gute Idee. Warum trägt man nicht viel mehr seidige Troddeln an der Alltagskleidung, wieso besitzt man nicht längst eine Haremshose in Knalltürkis, und warum steht zu Hause kein einziges Paar kanariengelber Slipper? Ein langer Schlendergang durch die Souks, diese einzige, endlose Überforderung von Basar, dann ein Glas des rotestdenkbaren Granatapfelsafts auf dem zentralen Wuselplatz Jamaa el-Fna, und schon verschiebt sich das Farbspektrum im Kopf, als hätte jemand die schlierigen Augenlinsen blank geputzt. Die schönsten Reisen sind ja immer die, bei denen man für ein paar Tage in ein anderes Leben, eine andere, mögliche Version seiner selbst schlüpfen kann. In Marrakesch gleitet man so unkompliziert und leicht in ein neues, geliehenes, modisch weitaus kühneres Ich wie in das Paar perlenbestickter, spitz zulaufende Babouches, die mir der übereifrige Händler probierbereit hinstreckt.

Lila Babouches von Robert Merloz © PR Merloz

Wahrscheinlich ist es das Licht, das mich hier wagemutig macht. Dieses Leuchten, das in den sechziger Jahren auch Yves Saint Laurent überwältigte, dieses unverschämte Gemisch aus Rosa, Grün und Violett. Der geniale Modeschöpfer entdeckte hier die Farbe, seit dem vergangenen Herbst kann man in einem eigenen Museum all die ikonischen Roben bewundern – das bestickte Seiden-Cape mit lila Bougainvillea-Blüten, die Organza-Jäckchen mit Straußenfederbesatz und den blassblauen Rüschenwasserfall –, zu denen sich der 2008 verstorbene Designer hier, in seiner zweiten Heimat, inspirieren ließ. Und die nun ihrerseits mich als YSL-Bewunderin dazu inspirieren, mit einer anderen Wesensfacette zu spielen: Ich will zum ersten Mal in meinem Leben einen Safari-Anzug, nein, diesen YSL-Safari-Anzug aus der Ausstellung besitzen und dazu diesen umwerfenden Fransenhut, um damit so mühelos lässig vor Marrakeschs kochschinkenrosa Fassaden zu posieren wie Catherine Deneuve auf den Fotos einer kleinen Sonderausstellung.

Nach dem Wimmelbild der Souks tut der Besuch des Museums meinen Augen gut: In einem dunklen, dramatisch ausgeleuchteten Raum ist ein Defilée der berühmtesten YSL-Kreationen aufgebaut, mehr Wunderkammer als Schrein, mit klaren Lichtspots auf die Kleider. Ein bisschen fühlt es sich so an, als hätte ich mir eine schwarzseidene Schlafbrille mit kleinen Gucklöchern aufgesetzt. Das Museum ist auch ein seltener Ort der Stille in dieser Stadt, die ständig summt und knattert, in der die Motorräder, die sich durch die schmalen Straßen und Touristenkolonnen schlängeln, wie heisere, verärgerte Gänse klingen und in der einem eigentlich ständig irgendwer irgendwas zuruft.

Auch im Jardin Majorelle, nur ein paar Schritte vom Museum entfernt, ist es laut. Im Garten, den Saint Laurent 1980 gemeinsam mit seinem Lebensgefährten und Geschäftspartner Pierre Bergé kaufte, vor der Verrottung rettete und wo seine Asche verstreut ist, verstopfen um die Mittagszeit die Selfiestick-Brigaden die rostig rosafarbenen Wege. Ich beschließe, lieber ganz früh am Morgen oder spät am Abend wiederzukommen. Lauter noch als das Besuchergeplapper aber ist das Blau, in dem die Gebäude des Parks zwischen den Kakteen hervorleuchten. Es gibt die Farbe in kleinen Töpfen im Shop des Gartens zu kaufen, wahrscheinlich genau ausreichend, um die Wohnungstür damit zu streichen. Aber ich sehe rechtzeitig ein, dass sich das Leuchten, das dazugehört, wahrscheinlich nicht exportieren lässt, und widerstehe.

Transportabler sind die Dinge, die rund um Museum und Garten verkauft werden. Noch ist die Rue Houdhoud nicht befahrbar, einsam steht ein oranger Verkehrskegel auf der frisch platt gewalzten Erde, doch bald soll hier ein neues Mode- und Designerviertel entstehen, die ersten Läden haben sich schon angesiedelt. Vor ein paar Monaten ist Robert Merloz mit seinem Label Maroc’n’Roll hier eingezogen, vorher hatte er einen Laden in Gueliz, dem bisherigen Hoffnungsquartier der Stadt. "Marokkanisch, aber mit einem Twist", beschreibt der Franzose seine Kollektion: Taschen in klassisch folkloristischen Formen, aber von Hand mit Nieten besetzt, senfgelbe Babouches, ebenfalls mit Nieten und seidenen, zartrosa Orchideenblüten, ein leichter, wollweißer Strickpullover, auf den Merloz eine Atlaslandschaft gemalt hat, daneben eine Tasche mit Rotkehlchen, ebenfalls handbepinselt. Doch die eigentliche Sehenswürdigkeit ist der Modeschöpfer selbst: ein feingliedriger Schlaks, der nicht mit Ah-ouis und Oh-là-làs spart – und Anfang der Neunziger für Yves Saint Laurent arbeitete. Der Überdesigner steckte in einer gesundheitlichen und kreativen Krise, und Pierre Bergé wollte den damals blutjungen Robert Merloz als Nachfolger aus eigenem Haus aufbauen. Zwei Prêt-à-porter-Kollektionen durfte er zeigen, beide bekamen vernichtende Kritiken.

Wir sitzen zusammen in seinem Studio auf der Galerie seines Ladens, auf einem Beistelltisch drängeln sich kleine Farbtöpfe. Gerade in Arbeit: eine graue Ledertasche, auf die er eine Armada von Hummeln malt. Merloz’ cremefarbener Kleinspitz Louve (auf deutsch: "Wölfin") schleckt nimmermüde die Besucherinnenhände, -knöchel, -waden. Das lockert die Stimmung. Ist es nicht ein seltsames Gefühl, von seinem Laden aus täglich auf das Museum zu schauen, das der Legende gewidmet ist, an die man selbst nie heranreichte, frage ich. "Nein, gar nicht", sagt Merloz: "Er ist meine Kultur, meine Familie. Er ist sowieso immer in meinem Kopf." Dann spricht er lieber wieder über seine aktuellen Kreationen. Hier, ich solle doch bitte mal diese Tasche fühlen, die an einen der wuscheligen Berberteppiche im Boucherouites-Stil erinnert, der traditionellen, aus Flicken und Wollresten geknüpften Teppiche der ärmeren Leute. Robert Merloz’ Taschen sind die seidene Luxusversion.