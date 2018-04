Guten Tag, I speak beaucoup de lingue completamente flytande – verstaan haar? Haben Sie das verstanden? Wahrscheinlich nicht. Schade, denn genau das soll Sprache ja leisten: Verständigung. Ich verstehe mich mit sehr vielen Menschen. Die Griechen würden sagen: Ich bin polyglott. Ich bin 41 Jahre alt, gebürtiger Brite und spreche 50 Sprachen, 25 davon fließend.

Richard Simcott 41, lebt in Mazedonien und arbeitet in einer Werbeagentur

Oft werde ich gefragt, wie ich so schnell lerne. Ich weiß es nicht genau, im Grunde mache ich das wie jeder andere. Eine Sprache fliegt auch mir nicht einfach zu. Ja, ich merke mir Dinge schnell, aber auch ich muss Vokabeln lernen. Mir macht das aber Spaß, und ich schäme mich nicht, eine Sprache zu sprechen, selbst wenn ich sie nicht perfekt beherrsche. Man muss sich trauen, einfach drauflosquatschen, nur so lernt man.

Als ich drei Jahre alt war, habe ich angefangen, mit Dialekten und Akzenten zu experimentieren. Mir gefielen die unterschiedlichen Sounds der Wörter. Ich bin durchs Haus gelaufen und habe wie ein Papagei alles nachgemacht, was mir vor die Ohren kam. Schwyzerdütsch fand ich besonders lustig, jeder Satz hörte sich an wie eine Pointe. Meine Mutter hat das in den Wahnsinn getrieben. Mit fünf Jahren habe ich Französisch gelernt, dann Spanisch und Walisisch. Meine Eltern sprechen beide nur eine Sprache. Ich glaube, insgeheim fanden sie meine Sprachversessenheit befremdlich. "Wozu so viele Sprachen lernen", sagte mein Vater, "die meisten Leute verstehen mich doch auch so." Die "meisten Leute" lebten in einem 30-Kilometer-Radius um unser Haus.

Mit 18 bin ich nach Prag, natürlich habe ich dort Sprachen studiert. Dann ging es weiter nach Island, und später bin ich einfach immer weitergereist, nach Spanien, Griechenland, in die Türkei. In Sarajevo habe ich ein paar Jahre für die britische Botschaft gearbeitet. Und von jedem Ort habe ich eine Sprache mitgenommen, wie ein Souvenir im Gepäck. Je voller mein Koffer wurde, desto leichter und schöner wurde das Reisen. Wenn du als Ausländer in Barcelona Spanisch sprichst, schenken sie dir Beachtung, wenn du Katalanisch redest, schenken sie dir ihr Herz.

Mein eigenes Herz habe ich in Mazedonien verloren, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Unsere zehnjährige Tochter spricht inzwischen sechs Sprachen, am liebsten Französisch und Deutsch, das haben wir gemeinsam. Mir gefällt besonders Kinderdeutsch. "Matschepampe machen" – das hört sich doch herrlich an!

