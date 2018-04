Dieser Autor zog 1994 mit Jassir Arafat in Gaza ein. Der wundersame Handshake Rabin–Arafat im Weißen Haus lag hinter, der palästinensische Proto-Staat vor der Welt: erst Gaza, dann das Westjordanland, schließlich "zwei Staaten für zwei Völker". Als vorgezogene Belohnung kriegte Arafat den Friedensnobelpreis. Gaza sollte zum Leuchtturm werden: zur ersten Demokratie in der arabischen Welt. Stattdessen entstand wie ringsum ein korrupter Sicherheitsstaat, gefolgt vom Bürgerkrieg zwischen Arafats Fatah und der radikalislamischen Hamas, die schließlich Fatah aus Gaza vertrieb.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Es wurde nicht besser, als Israel sich 2005 ganz zurückzog. Gaza geriet zur Raketenrampe, die drei Kriege provozierte, zuletzt 2014, dazu einen vertrauten Teufelskreis. Je aggressiver Hamas, desto wütender die Israelis. Je enger die Blockade, desto schneller und massiver der nächste Raketenangriff – und immer so weiter. Die jüngste Runde aber spiegelt einen Taktikwechsel. Hamas schickt nicht Raketen, sondern Menschen, auch und gerade Frauen und Kinder: Tausende, die auf dem "Marsch der Rückkehr" den Grenzzaun durchbrechen sollen. Angeführt von Hamas-Kämpfern, fordern die zivilen Invasoren nicht das Ende der Besetzung Gazas, die seit 2005 vorbei ist, oder den Rückzug aus dem Westjordanland. Sie wollen die Heimkehr in das israelische Kernland. Die demografische Offensive hat Israels Urängste geweckt und eine gnadenlose Reaktion ausgelöst.

Genau die stand im Zentrum des Hamas-Kalküls, und prompt sind die Israelis in die Falle des Feindes gelaufen. Dessen wichtigstes Kapital, so pervers es auch klingt, sind die eigenen Toten (bislang 18 am Zaun). Im "Krieg der Bilder" geben die Palästinenser die Opfer der israelischen Soldateska: Je mehr Leichen, desto besser für uns in den Augen der Welt – vor allem der arabischen, die wir so an unsere Seite zwingen werden. Diese Strategie, wähnt Hamas, ist "ökonomischer" als der nächste Krieg, den sie abermals verlieren würde. Nur wird die Rechnung nicht aufgehen.

Hamas siegt in den israelkritischen Medien, nicht aber in der realpolitischen Arena, die keinen Vergleich mehr mit der von 1994 aushält. Sie reicht von Ankara bis Afghanistan; der Feind der Sunni-Araber ist nicht mehr Israel, sondern der Iran, der seinen Machtanspruch bis zum Mittelmeer ausgedehnt hat. Trumps Amerika entpuppt sich als unsicherer Kantonist, und Russland kämpft auf der Seite des Irans. Kairo, Amman und den Golfstaaten bleibt nur Israel. In diesem Spiel schwankt die Rolle der Palästinenser zwischen Ablenkung und Ärgernis. Hamas muss weg, her muss auch in Gaza Fatah. Deshalb ist die ägyptische Blockade Gazas so hart wie die israelische. Deshalb hat Fatah Gelder für Gaza gesperrt.

Das Kalkül? Avanciert Fatah, die unter israelischem Schutz steht, zum unangefochtenen Herrscher, wird sie Frieden mit Israel machen – die Angebote akzeptieren, die Arafat immer wieder verweigert hatte, obwohl Jerusalem andauernd erhöhte. Dieses schöne Bild mag sich abermals als Fantasieprodukt entpuppen. Doch in der brutalen Logik von Nahost würde es schon reichen, wenn Israel Hamas dezimierte. In diesem Fall würden die Araber dem einstigen Erzfeind bestimmt nicht in den Arm fallen. Dafür sollte sich Jerusalem jedoch nicht hergeben – und Hamas nicht den Grund liefern.