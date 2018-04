Dröhnen, röhren. "Bayern ist Bauern- und Pferdeland", so Herr Ministerpräsident Söder auf Twitter. Pferde?! Wowowow, das war die empörte Zwergpinscherdame Bella, Wuffwuffwuff, das die Labradorlady Fanny Söder.

Der englische Verteidigungsminister bellt, Putin sei "bösartig", der österreichische Rechte Hausberger findet, "Merkel und ihr schwarz-rotes Pack gehörten eingeknastet". Der neue deutsche Gesundheitsminister haut raus, er werde jetzt Ausländer für sieche Senioren anheuern (gilt nur für nicht Englisch sprechende Nicht-Hipster-Ausländer und nicht in Berlin-Mitte). Und Trump – egal. Ein Ton auf allen Portalen, als hätten alle beim Selbstbehauptungsseminar eines Männermagazins mit Flasche in der Hand das Fortissimo geübt und kurvten jetzt mit tief gelegtem Kiel heimwärts. Das Großmaulpatriarchat. Es verstellt leider den Blick auf Männer, die sich weder als Großmaul fühlen noch als Patriarchen. Die stillen Männer. Sie werden so leicht übersehen. Warum? Blöde Frage, weil man sie nicht hört!

Manchmal, im Restaurant, sitze ich da und beobachte sie, ich sehe, wie die Männer im Restaurant so dasitzen und ihrer Liebsten zuhören. Männer im Modus Aufnahme. Ich höre, was sie zu hören kriegen. Ich sage nur: Womansplaining. Eine logorrhoische Wortflut, ein nie versiegender Strom der Signifikanten.

Du, ist dir aufgefallen, wie blass die Viola war? Gestern? Wie abgekämpft? Also, wenn die nicht bald auf sich achtet, ich sage dir, der Lutz lässt ja nix anbrennen, ich denk noch an Silvester. Hast du nicht gemerkt? Wie der mit Anna. Hast du in der Küche das Licht ausgemacht?

Habe ich dir schon gesagt, dass die Lehrerin Maxi so begabt findet? Hast mal das Bild letzte Woche gesehen? Einfach toll. Ich habe ihr gesagt, ist es nicht wunderbar, wie du jetzt malen kannst, und erst wolltest du da gar nicht zur Malschule, und ich habe ihr jetzt gesagt – hörst du mir zu? Ja?

Ich finde, du kannst Maxi auch mal zur Malschule bringen. Nicht immer nur mit Paul auf’n Platz. Also einmal! Ist eigentlich die Überweisung für die Ferienwohnung schon raus?

Also Viola: Die hält nicht auf sich. Müsste mal pumpen gehen, müssen doch alle, ab 30, wo alles absackt. Die Konkurrenz schläft ja nicht. Hast du dem Kellner gewunken? Noch ein Sauvignönchen? Du auch? Also ich auf jeden Fall. Also, Viola, wie kann man nur mit solchen Haaren, da muss sie was machen. So kann sie doch nicht raus. Tue ich ja auch nicht. Ist das jetzt eigentlich derselbe Wein wie eben? Wie findest du jetzt, dass ich die Haare hinten kürzer trage? Jonny findet es klasse. Jonny wer? Der Friseur!

Hast du deine Mutter zurückgerufen? Du, ich will der nicht dauernd erklären, dass du so beschäftigt bist. Und nächste Woche hat sie Geburtstag. Da könntest du ja auch mal, oder? Also, ich bin doch nicht die Personal Shopperin deiner Mama, Schatzi. Jetzt guck doch nicht so.

Ist dein Fleisch gut? Ja? Zart. Also meins ist großartig. Und du wolltest hier gar nicht hin. Hast du eigentlich was von Anke und Peter gehört? Nee? Ich auch nicht. Könnten uns ruhig mal wieder einladen. Und nicht immer unter der Woche, wer kann denn schon unter der Woche. Na, die natürlich. Hausfrau. Und nur ein Kind. Also, Eve sagte neulich, ohne drei Kinder käme man sich ja schon so was wie von gestern vor. Alle mit Landrover haben fünf. Ob wir nicht auch noch mal? He, hörst du zu? Du hast doch auch immer gesagt, du wolltest Kinder, also Kinder wie Plural? Wo bleibt eigentlich das Dessert?

Noch einen Espresso! Oder willst du auch einen? Schatzi?!

Lächeln, schweigen. Abtauchen, Wegsein. Männer! Es ist eine Kunst, man muss es bewundern.

