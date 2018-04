Neulich entdeckte ich an der Außenwand der Marheineke Markthalle in Berlin-Kreuzberg folgende Werbung: vegan & raw, fresh smoothies, healthy food, direct trade coffee – alles auch to go. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen, aber in dieser Kolumne gibt es tough & hearty, freshly printed sentences, healthy brainfood, direct speech sequences – alles auch to read.

Dass die Anglizismen auf dem Vormarsch sind, wissen nicht nur jene, die in ihrem Job performen müssen und beim Feierabend-Bier von der Bedienung gefragt werden, ob denn alles fine sei. Es wissen auch alle, die sich angesichts des Rückzugs des Deutschen ziemlich lost fühlen. Doch der Siegeszug des Denglischen ist nicht nur bullshit.

Denn vielleicht wäre das ja auch etwas für den Bundestag, so ein adrettes Werbeplakat in Neudeutsch an der Außenwand: "left & right, spicily delivered speeches, unhealthy AfD-ideas, indirectly elected chancellor – alles auch to listen" müsste dann auf dem Plakat stehen – und die Menschenmassen, die samstags in die angesagten Markthallen der Republik strömen, würden die Woche über mal einen Blick in in den Bundestag werfen. Ein Parliament to go ist allemal besser als Rechtspopulismus for here.