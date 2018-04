Wenn sich die wichtigsten Politiker Deutschlands treffen, steht Torsten Genz oft an ihrer Seite. Man sieht ihn regelmäßig in den Fernsehnachrichten und auf Fotos in Zeitungen, doch nur die wenigsten Menschen kennen ihn. Torsten Genz ist kein Politiker; er hat früher als Maurer, Verkäufer und als Sicherheitsmann gearbeitet, heute ist er Saaldiener im Deutschen Bundestag. "Ein guter Saaldiener ist für mich einer, der so wenig wie möglich bemerkt wird", sagt Torsten Genz.

Der Bundestag ist so etwas wie das Herz der deutschen Politik. Im großen Saal des Reichstags in Berlin – das ist das Gebäude mit der Glaskuppel – treffen sich die 709 Abgeordneten der verschiedenen Parteien, um Entscheidungen für das ganze Land zu treffen.

Torsten Genz und seine rund 50 Saaldiener-Kollegen bringen den Abgeordneten dann frisches Wasser an ihre Plätze im Saal. Sie leihen einen Stift, wenn jemand den eigenen vergessen hat, und besorgen auch mal eine Kopfschmerztablette. Sie holen wichtige Gäste vom Eingang ab und begleiten sie durchs Gebäude. Sie passen auch auf, dass Besucher sich gut benehmen. Die Saaldiener sind wie Heinzelmännchen, die leise umherwuseln und dafür sorgen, dass im Bundestag alles läuft.

Nur dass sie deutlich besser angezogen sind als Heinzelmännchen. Bei der Arbeit trägt Torsten Genz keine rote Zipfelmütze, sondern einen dunkelblauen Frack mit goldenen Knöpfen, darunter ein weißes Hemd, eine weiße Fliege und an den Füßen schwarze Lederschuhe. Natürlich blank geputzt. Ein bisschen wirkt Torsten Genz, als wäre er gerade aus einem Schloss gepurzelt. "Wir sollten schon gepflegt aussehen", sagt er, das sei Teil des Jobs. Die Saaldiener arbeiten schließlich für den Deutschen Bundestag.

Die Abgeordneten, die Torsten Genz bedient, sind selbst auch eine Art Diener. Man sagt: Sie dienen dem deutschen Volk. Ihr Job ist es nämlich, sich die Sorgen und Nöte der Menschen anzuhören, für die sie dann Politik machen. Dafür treffen sich die Abgeordneten mit Bürgern, sie beraten sich mit anderen Politkern in Arbeitsgruppen. Und regelmäßig kommen sie alle im großen Saal direkt unter der Glaskuppel zusammen. Das tun sie in etwa 22 Wochen im Jahr. Man nennt diese Zeit Sitzungswochen.

In einer solchen Woche im Februar treffen wir Torsten Genz an einem Donnerstagmorgen, ihm steht heute ein besonders langer Arbeitstag bevor. Donnerstags wird oft bis spät in die Nacht diskutiert und abgestimmt. Schon um sieben Uhr morgens hat Torsten Genz sich im Umkleideraum im Keller umgezogen, nun, um kurz vor acht, geht er langsam in Richtung Plenarsaal. Drinnen setzen sich schon die ersten Politiker auf die lilablauen Stühle, jeder hat einen festen Platz.

Torsten Genz grüßt im Vorbeigehen ein paar Reporter, die mit Kameras im Gang warten, und winkt anderen Saaldienern zu. In der Hand hält er einen Schlüssel, mit dem er fast alle Türen aufschließen kann. Der Ort, an dem Besucher ehrfürchtig werden, ist für Torsten Genz fast wie ein zweites Zuhause. Er ist 49 Jahre alt und arbeitet schon seit 17 Jahren hier im Bundestag. Inzwischen ist er so etwas wie ein Obersaaldiener, offiziell heißt er Plenarsekretär. Die meisten seiner Kollegen sind "Plenarassistenten".

An diesem Morgen beginnt Torsten Genz seinen Dienst im Plenarsaal unter dem riesigen Bundesadler, nur ein paar Schritte entfernt von der Kanzlerin. Konzentriert schaut er in eine Mappe mit Fotos und Namen der Abgeordneten. Wenn der Präsident des Bundestags wissen will, welcher Abgeordnete eine Zwischenfrage gestellt hat, beantworten das die Saaldiener.