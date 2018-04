Sie war das einzige Kind tiefreligiöser Eltern. Der Vater ging einem stolzen Handwerk nach, doch er war auch Amateurgitarrist, seine Liebe galt der Musik. Schon mit vier Jahren erhielt sie Klavierunterricht, sang bald mit der Mutter im Kirchenchor und lernte Orgel spielen. Als Mädchen schwärmte sie für populäre Musik, und obwohl sie die allererste Kunstschule des Landes besuchte, schlich sie sich abends dorthin, wo diese Musik gespielt wurde. Bei Gelegenheit setzte sie sich auch ans Klavier oder sprang als Sängerin ein. Für eine Minderjährige war das illegal, und so flog sie von der Schule. Sie drängte eine Freundin, an einem Talentwettbewerb in der Metropole teilzunehmen, und begleitete sie am Klavier. Die beiden erreichten den 2. Preis. Als sie sich entschloss, selbst zu singen, gewann sie den 1. Preis und sprang schon mit 18 Jahren für einen Star ein.



Von da an ging es Schlag auf Schlag: Sie erhielt erste Engagements als Pianistin, dann als Sängerin und machte Karriere. Ihr ganzes Leben drehte sich fortan um Auftritte, Tourneen und Plattenaufnahmen. Ihre Männer waren in Personalunion auch ihre Manager. Glücklich war keine ihrer Verbindungen, der zweite ihrer vier Ehemänner verspielte zudem ihr ganzes Geld.



"Die Göttliche", wie ihre Fans sie nannten, wurde mit Ehrungen überhäuft und sang vor Präsidenten. Vielen wurde sie zu "kommerziell", doch sie blieb der Szene stets verbunden. Ihre Stimme wurde durch zwei Päckchen Zigaretten am Tag immer dunkler. Mit 66 Jahren starb sie an Lungenkrebs.

Lösung aus Nr. 14:

Sebastian Kneipp (1821 bis 1897) gilt als Pionier der Naturheilkunde. Der Theologe entwickelte sein auf den "fünf Säulen" (Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung, Balance) basierendes Konzept für ein gesundes Leben. Berühmt machten ihn die Wasseranwendungen, mit denen er als junger Mann seine Lungenkrankheit therapiert hatte