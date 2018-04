Scrabble ist ein Glücksspiel. Das behaupten jedenfalls Unterlegene gern. So ganz ist diese Einschätzung natürlich nicht von der Hand zu weisen, schließlich mangelt es ehrlichen Spielern an Einfluss auf die gezogenen Buchstaben. Doch häufig zu vernehmendes Lamentieren wie "Ich hatte nur drei E" oder "Der Gegner hatte beide Blankosteine" trifft die Sache nicht. Ein Bänkchen mit fünf E ist halt genauso kontraproduktiv wie das Herausfischen der Joker ganz am Ende einer Partie.



In der hier abgebildeten Situation wäre ein E durchaus hilfreich, um ABHÖRT oder IMKERND zu verlängern und jeweils die Wortprämie einzufahren. Den Blanko dafür zu nutzen käme allerdings einem Verschleudern gleich. Denn es geht auch anders: PUR auf O1–O3 beispielsweise bringt solide 34 Punkte. Und bei genauerer Betrachtung offenbaren sich drei Optionen, alle Buchstaben auf einen Streich zu legen. Die Begriffe haben übrigens nichts miteinander zu tun. Zwei Züge sind mit einem Wert in den 60ern dotiert, der dritte gar mit fast 90 Zählern.

Lösung aus Nr. 14:



Um den optimalen Wert zu erzielen, bedurfte es lediglich des Einsatzes zweier Buchstaben. Die Lösung UI auf 14B–14C steuerte zwar nur 4 Punkte bei. Mit den sich in Querrichtung ergebenden Wörtern BUB (14) und YIN (12) fielen insgesamt jedoch 30 Zähler an