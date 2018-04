Eigentlich, so hatte Gründer Daniel Ek am Wochenende noch erklärt, peile Spotify mit seinem Börsengang ja einen langfristigen Erfolg an und nicht einen "initial splash". Am Dienstag kam sie dann trotzdem, die schnelle Sensation: Kaum hatte der Handel mit Aktien des Musik-Streaming-Diensts an der Wall Street begonnen, notierten die Anteilscheine bei um die 160 Dollar – 30 Dollar mehr, als optimistische Beobachter zuvor erwartet hatten.

Dennoch sollte zögern, wer nun überlegt, sich an Spotify zu beteiligen, um die schnelle Welle zu reiten. Es mag weiser sein, den Musikdienst für etwa dasselbe Geld ein Jahr lang zu abonnieren – denn da weiß man sicher, was man bekommt. Für eine Pauschale von rund zehn Euro pro Monat streamt die Plattform die Wunschauswahl aus Millionen Songs und einer Vielzahl von Hörbüchern aufs Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit dem Angebot erreichte Spotify Ende 2017 nach eigenen Angaben 71 Millionen zahlende Kunden; dazu kommen 88 Millionen Nutzer, die Spotify kostenlos nutzen, dafür aber auf einige Funktionen verzichten und Werbung ertragen müssen. Damit ist Spotify der beliebteste Anbieter auf dem Musik-Streaming-Markt vor Apple, Amazon und Deezer.

Doch während das Produkt Spotify ziemlich erfolgreich ist, steht das Unternehmen Spotify unter Druck. Zwar hat Spotify 2017 rund 4,1 Milliarden Euro eingenommen, der Umsatz hat sich seit Ende 2015 verdoppelt. Dem gegenüber steht aber ein wachsender Verlust; das vergangene Jahr schloss das Unternehmen mit einem Minus von fast 400 Millionen Euro ab.

Es ist keine Seltenheit, dass Technologiefirmen auch dann noch Verluste einfahren, wenn sie an der Börse sind. Die Hoffnung der Investoren ist, dass sich das eines Tages ändert – so wie bei Twitter, das 2017 den ersten Quartalsgewinn auswies, vier Jahre nach dem Börsendebüt. Ziemlich fraglich ist aber, ob und wann Spotify die Gewinnzone erreicht. Zum einen hat es starke Wettbewerber. Für die beiden Verfolger Apple und Amazon ist Musik-Streaming nur eine von vielen Umsatzquellen, weswegen sie Verluste leichter aussitzen können. Spotify wiederum kann seine Abogebühr nicht einfach anheben, ohne zu riskieren, dass seine Nutzer zur Konkurrenz wechseln.

Zum anderen kann Spotify kaum seine Kosten drücken. Und das liegt an seinem Geschäftsmodell. Von den 4,1 Milliarden Euro, die Spotify 2017 eingenommen hat, hat es etwa drei Milliarden an die Musikindustrie weitergereicht – also vor allem an die mächtigen Musiklabels. Das ist viel Geld, doch bei den Künstlern kommen für jeden abgespielten Song nur Cent-Bruchteile an; die Sängerinnen Taylor Swift und Adele haben Spotify ihre Songs aus Protest dagegen sogar phasenweise vorenthalten.

Spotify steckt in der Klemme – und vielleicht gäbe es einen Ausweg, das Netflix-Modell. Daniel Ek, der Spotify 2006 in Stockholm gegründet hat, vergleicht seine Firma gerne mit dem erfolgreichen Video-Streaming-Dienst. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied: Netflix produziert selbst im großen Stil Serien – Spotify hingegen verbreitet nur fremde Inhalte.

Das zu ändern wäre mit einem Börsengang möglich gewesen. Doch Ek hat sich für ein sogenanntes Direct Public Offering entschieden. Es dient nicht dem Ziel, frisches Kapital bei Anlegern einzusammeln, das Spotify in eigene Inhalte hätte investieren können. Vielmehr ermöglicht es den Gründern und allen bisherigen Teilhabern, ihre Anteile sofort unters Volk zu bringen. Ein Kalkül, das man dahinter vermuten kann: schnell noch an die Börse, solange die Märkte gut laufen – und bevor die Investoren, zum Beispiel wegen steigender Zinsen, ihr Interesse verlieren könnten. Und vielleicht ein paar Anteile versilbern, solange die Kurse günstig stehen.

Ging es Daniel Ek also vielleicht doch um einen schnellen Erfolg, anders als behauptet? Falls es so ist, ist der "initial splash" ihm wohl geglückt.