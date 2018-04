Die Volksinitiative, die sich in Zürich dafür starkmacht, dass der Sechseläutenplatz als würdiger, urbaner Raum erhalten bleibt, sollten wir uns in Wien zum Vorbild nehmen. Aber an der Donau haben die Bewohner leider längst den Widerstand aufgegeben. Den Widerstand gegen die ausufernde Spektakelkultur, die öffentliche Flächen ihrer Stadt als Bühnen missbraucht. An kaum einem Tag des Jahres können die Plätze, die in das Weichbild der Innenbezirke eingebettet sind, dafür gebraucht werden, wozu sie ursprünglich konzipiert worden sind: als Zonen, in denen die Bürger einander begegnen und in denen sie ein Gefühl für die Freiheit der städtischen Kultur bekommen.

Neujahr ist der Auftakt der kommerzialisierten Stadtbesetzung. Dann folgen die Oster- und Biomärkte, mal ein bisschen sommerliche Belustigung, dann wieder ein wenig Freiluftkino, da ein Pawlatschentheater, dort eine temporäre Ansammlung von Verkaufsständen, an denen alter Plunder verhökert wird. Und schließlich: die Weihnachtsmärkte. Stets kommt ein und dasselbe Holzhütten-Modell zum Einsatz, das an kleine Heuschober aus dem alpinen Raum erinnert: Bergklamauk statt urbaner Großzügigkeit.

Besucher von Wien müssen meinen, es habe sie in ein Vergnügungszentrum verschlagen, bei dem man vergessen hat, ein Dach aufzusetzen. Die Fantasie kennt keine Grenzen, mit welcher Art von Budenzauber die Plätze der Innenstadt verunstaltet werden können. Zum Jahreswechsel wird gleich die gesamte City vom sogenannten Silvesterpfad okkupiert. Ein Sammelsurium von Kabinen zur Alkoholverabreichung, umgeben von Freiluftbühnen, von denen die musikalische Umrahmung dieses Parcours der Kakofonie herunterplärrt. Wer glaubt, da unbeschadet durchzukommen, ist ein unverbesserlicher Optimist.

Besonders schlimm ist es um den Platz vor dem neugotischen Rathaus bestellt. Ihn nutzt die fürsorgliche Stadtverwaltung, um einen Event an den nächsten zu reihen. Im Winter wird sogar unter beträchtlichem finanziellen Aufwand ein eigener Eislaufplatz eingerichtet. Alle diese Veranstaltungen dienen als Vorwand, eine Armada von Straßenküchen aufmarschieren zu lassen.

Nein, wer in Zürich noch Zweifel daran haben sollte, wie kostbar ein großer freier Platz im Herzen der Stadt ist, der sollte einen Abstecher nach Wien wagen. Das Spektakel wird ihn überzeugen.