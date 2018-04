Hausbesuche. Das Wort klingt wie eine Drohung, auch wenn sie ein gmögiger Berner ausspricht. Mit Hausbesuchen will SVP-Präsident Albert Rösti seine potenziellen Wähler mobilisieren, sie dazu bringen, seine Partei zu wählen.

Denn die SVP steckt in der Krise. Sie verliert eine Wahl nach der anderen, in den Kantonen und in den Agglomerationsgemeinden. In den größeren Städten stürzt sie ab. Gleichzeitig findet an der Parteispitze ein Generationenwechsel statt. Vom einen Blocher zur anderen, von Christoph Blocher zu Magdalena Martullo-Blocher, seiner Tochter.

Die politischen Gegner der SVP träumen von einem Linksrutsch bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019, während die Kommentatoren bereits den Grund für die schwächelnde Blocher-Partei ausgemacht haben: "Die SVP wird langweilig."

Nur, die wählerstärkste Partei der Schweiz wurde schon x-mal totgeschrieben. Ebenso häufig hat sie sich wieder aufgerappelt und ist zurückgekehrt – meist mächtiger als zuvor.

Die SVP hat 2003 die Wahl von Christoph Blocher in den Bundesrat verkraftet, wie auch 2007 dessen Abwahl. Sie verlor die Wahlen 2011 an die neue Mitte und erzielte vier Jahre darauf mit 29,4 Prozent das beste Ergebnis, das je eine Partei in der Schweiz seit der Einführung des Proporzwahlrechts vor bald 100 Jahren erreicht hat. Sie überstand Affären und Skandale, von Christoph Mörgeli bis Oskar Freysinger, und sie managte mehrere Führungswechsel in ihrer Chefetage. Von Ueli Maurer zu Toni Brunner, zu ebendiesem Albert Rösti, der seine Parteimitglieder bald Klinken putzen schickt. Alle drei wurden sie bei ihrem Amtsantritt belächelt, alle drei triumphierten schließlich.

Ist nun alles anders? Vermutlich nicht. Woher also dieses Gefühl, es liege eine sanfte Wechselstimmung in der Luft?

Da sind zum einen die älteren, aber noch immer meinungsstarken SVP-Kritiker aus dem verblichenen Freisinn. Sie sehnen sich nach einer bürgerlichen Schweiz, die sich den politischen Extremen verweigert. Nach einem Konservativismus, der sich als Bollwerk gegen die Rechte versteht. Die Männer, Frauen hat es nur wenige unter ihnen, haben den Aufstieg der SVP hautnah miterlebt, und sie denken bis heute, er sei ein ebenso spontan auftretendes Phänomen gewesen, ein freak event, wie es dereinst das Verschwinden der Partei sein wird. Immer wenn die SVP schwächelt, glimmt die Hoffnung auf. Erfüllt hat sie sich bisher noch nie.

Da sind aber auch die jungen Blocher-Gegner, von der Operation Libero bis zu den Jusos. Auch sie werden heute gern gehört. Sie haben den Nationalkonservativen in den vergangenen Jahren ebenso empfindliche wie überraschend deutliche Niederlagen zugefügt. Im Februar 2016 bodigten sie die Durchsetzungs-, diesen März die No-Billag-Initiative und konnten damit beweisen: Nichts ist unmöglich, jeder Trend umkehrbar, die SVP kann man schlagen.

Kritik an der SVP kommt zudem aus den eigenen Reihen. Die Weltwoche, die SVP-Nationalrat Roger Köppel gehört, zitiert aus einem Rundschreiben von Christoph Blocher an seine Partei: "Ich stelle überall Genügsamkeit fest und ein etwas egozentrisches Karrieredenken." Das Blatt selbst moniert die "Verzettelungsstrategie", mit der sich die Partei zu wenig profiliere.

Es ist wie so oft: Die SVP ist ihren Gegnern einen Schritt voraus

Auch hier spielte die No-Billag-Initiative eine Rolle. Lange hielt sich die SVP mit einem Positionsbezug zurück. Später, als die Debatte hitzig wurde, die ersten Umfragen dem Volksbegehren gute Chancen einräumten, sah es danach aus, als hätte die Partei eine Chance verpasst. Also mischte sie sich doch noch ein, aber dann, am Abstimmungssonntag: Fast 70 Prozent Neinstimmen. Es war eine doppelte Fehlstrategie.