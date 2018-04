Es ist verblüffend, wie gründlich das Wort "molekular" in Verruf geraten ist. In den Neunzigern verbanden es manche mit der kulinarischen Avantgarde, Weltklasseköchen wie Ferran Adrià oder Heston Blumenthal. Heute denken die meisten an Geschmackstricksereien mit reichlich Chemie und, schlimmer noch: an winzige Portionen. Schon darum möchte man Cornelius Speinle keinen Molekularkoch nennen, auch wenn er stolz von sich sagt, dass er, neben anderen Stationen, bei Blumenthal "ein halbes Jahr im Labor gestanden", also Speisen entwickelt hat.

Speinle ist Küchenchef des Lakeside im nun eröffneten The Fontenay an der Alster. Es ist lange her, dass ein neues Hotel in der Stadt mit seinem Essen Aufsehen erregte. Aber Klaus-Michael Kühne, der Besitzer, geht auch hier in die Vollen.

Wobei man das Lakeside nicht als protzig bezeichnen würde. Auch an diesem Ort im siebten Stock dominiert jener ultradezente Stil, den unser Hotelkritiker Merten Worthmann vergangene Woche als "Fifty Shades of Beige" beschrieb. Perfekt gewählt sind allerdings die im Halbkreis um ihre Achse schwingbaren Sessel. So kommt man in den Genuss des 320-Grad-Panoramas im Saal, der wie das ganze Gebäude in Rundformen erbaut ist. Und der Blick auf die Außenalster macht wirklich etwas her.

Die Küche ist nur akustisch offen. Man hört alle paar Minuten einen vielstimmigen Ruf, der wie "Hashtag!" klingt, aber mutmaßlich "Yes, chef!" bedeutet. Speinle zeigt sich erst mal nicht; er lässt seine Gerichte sprechen. Und die haben eine Menge zu sagen.

Schon zum Aperitif bringt der Service nach und nach ein ganzes Menü von Häppchen: dekonstruierte Fish ’n’ Chips, eine sphärische Tomate mit flüssigem Parmesan ... Dann erst kommt der richtige Küchengruß, ein Gänseleberparfait mit Pilzessenz, schwarzen Trüffeln und Enokipilz-Köpfen. Sensationell! Parfait und Pilz sind von einem bierig süßen Malz-Chip getrennt. Stößt man mit dem Löffel durch die Membran, ergibt das einen Aromenpfuhl von eindrucksvoller Tiefe und verwegener Schlotzigkeit.

Speinle selbst hat seinen Stil "multisensorisch" genannt. Sein Restaurant im Schweizer Thurgau hieß Dreizehn Sinne. Die besten Gänge lassen spüren, was er damit meint. Da kommt der Reblochon nicht deshalb in Form von Perlen, weil das hübscher aussieht, sondern weil so der salzig-süße Geschmack den Gaumen schneller erreicht.

Mit dieser ideengelenkten, mikrochirurgischen Küche ist Speinle näher bei Kevin Fehling als bei Christoph Rüffer, Thomas Martin und Karlheinz Hauser, den drei Musketieren der Hamburger Haute Cuisine.

Was ihm noch fehlt, ist mehr Gespür für das, was man weglassen kann. Manche der ohnehin schon kleinteiligen Vorspeisen kommen mit ein oder zwei Espressotassen voller Schäume und Gelees. Der Koch hat sich zwar vorgenommen, seine Gäste nicht zu überfordern. Aber dabei dachte er gewiss nicht an Kundschaft wie die blonde Dame am Nebentisch, die schon genervt aus dem Fenster starrt, als der Kellner den "Blumenkohl-Espuma mit Umami-Crumble" erklärt. Da ist man froh, wenn der ausgezeichnete Patissier Marco D’Andrea nicht auch noch eins draufsetzt, sondern das Menü mit einem puristischen Dessert ohne Früchte abschließt: Schokolade und Vanille, genial verfremdet mit einem Sud aus Shiso-Kresse.

Derweil macht Cornelius Speinle seine Runde. Ein netter, nachdenklicher junger Mann, den man sich ebenso gut im Labor vorstellen kann wie dort, wo er im Dreizehn Sinne stand: in einer Miniküche nah bei seinen 15 Gästen. Es muss eine Umstellung für ihn gewesen sein, auf die Bühne eines Super-Luxushotels zu wechseln.

Man würde sich wünschen, dass er einen Weg findet, mehr Direktheit auf seine Teller zu bringen. Aber schon jetzt sind sie willkommene bunte Tupfer in der beigen Luxuslandschaft. Und: Die Portionen sind reichlich.