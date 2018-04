Nur wenige sind Tiger Woods auf dem Golfplatz näher gekommen als er. Als einziger deutscher Golfprofi hat der Stuttgarter Tino Schuster mit ihm in einem Flight gespielt und ist nicht gleich am ersten Tee zerbrochen. Schuster hat die Nerven behalten. Hat versucht, Woods so weit wie möglich zu ignorieren. Psychologen hatten ihm das vorher dringend geraten: Behandele ihn einfach wie Luft! Tu so, als wäre er gar nicht da. Aber das sagt sich so leicht.

Wie macht man das bei jemandem, dessen Schatten so übermächtig ist? Bei dem es die Konkurrenz mit der Angst bekommt, denn so ist es gewesen. Gefürchtet haben sie diesen Mann, wenn er zur Startzeit mit seinem Hubschrauber angeflogen kam und mit unbewegtem Gesicht zum ersten Abschlag schritt.

Damals, bei den British Open 2005, hat Schuster das Spiel seines Lebens gespielt. Hat Woods tatsächlich an den Rand einer Niederlage gebracht. Für eine Weile jedenfalls schien auf dem Platz von St. Andrews in Schottland ein Golfwunder möglich.

Obwohl er nicht hinsehen wollte, bemerkte Schuster "eine gewisse Nervosität" bei seinem Mitspieler. "Tiger stand damals im Zenit seiner Karriere, seine beste Zeit, er spielte übermenschlich gut!"

Schuster hielt mit seiner vermeintlichen Coolness dagegen. Aber allmählich dämmerte ihm schon, dass gegen diesen Mann kein Kraut gewachsen war. Zumal Woods seine Nervosität auch zügig ablegte, während die Konkurrenz mental sichtbar abbaute. "Das ist eine Maschine", hat Schuster damals gedacht. "Es ist beängstigend, wenn dir auf einer Runde Tausende Zuschauer auf den Schläger schauen, keiner kommt damit auf die Dauer gut klar. Aber Woods kann das. Auch mit den Erwartungen all seiner Sponsoren kommt er zurecht. Ich kann mir nicht erklären, wie er das alles schafft."

Vielleicht muss man sich damit abfinden, dass es keine plausible Erklärung für diese Fähigkeit gibt, die Tiger Woods heraushebt aus dem Kreis aller anderen Weltklassegolfer. Wenn es einer schaffen kann zurück auf die Nummer eins der Weltrangliste, dann ist es der heute 42 Jahre alte Tiger Woods. Das sagt auch Schuster.

Im Februar ist er kurz nach Florida geflogen und ist bei den Honda-Classics in Palm Beach mit Woods mitgelaufen, als einer von vielen Tausend Zuschauern. Tiger Woods wurde bei diesem Turnier am Ende Zwölfter. Wie gewohnt fiel sein Kommentar lakonisch kurz aus: "Jedes Mal, wenn ich raus auf den Platz gehe, werde ich besser!"

Schuster kann das gerne bestätigen. Woods schwinge ganz frei und wieder mit altem, hohen Tempo. Bei den Honda Classics beschleunigte er seinen Driver auf 129 Meilen in der Stunde, eine zuvor noch nie gemessene Schlägerkopfgeschwindigkeit auf der PGA Tour. Selbst der US-Amerikaner Dustin Johnson, 33, komme da nicht mit, der derzeit auf Platz eins der Weltrangliste rangiert. Johnson ist für seine langen Schläge bekannt, kaum jemand in der Szene legt auf Athletik größeren Wert als er. "Johnson ist mit 125 Meilen wieder langsamer als Tiger Woods", hat Schuster erkannt. Zum Vergleich: Durchschnittliche Profis seien zufrieden, "wenn sie 110 oder 115 Meilen erreichen".

In der Weltrangliste musste man Tiger Woods lange suchen, bevor man ihn fand. Vor zwei Monaten wurde er noch auf Rang 388 geführt. Nach dem zweiten Platz bei dem Turnier in Palm Harbor in der Nähe von Tampa am 10. März und seinem fünften Platz eine Woche später beim PGA Turnier in Bay Hill vor den Toren Orlandos hat der Meister einen weiten Satz nach vorn gemacht. Der Gold-Dominator ist wieder da.

Er steht nun auf Position 105 der Bestenliste. Schon jetzt liefert er den Stoff für die Geschichte einer Rückkehr ohne Beispiel.