Amerika ist nicht alles für uns, aber fast: Vorbild, Mythos, letzte Hoffnung, Klagemauer – und eine nicht enden wollende Serie über das Leben und die Politik, von der man weder lassen kann noch mag. So ist es spätestens, seit die USA Deutschland vom Faschismus befreit haben; doch nun ist etwas Neues hinzugekommen: Seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten avancieren die USA in der deutschen Debatte zum Laboratorium des demokratischen Verfalls. Man schaut hierzulande nicht mehr nach Amerika, um zu verstehen, wie es geht – sondern um zu verhindern, dass es auch hier so kommt.

Gleich nach Hillary Clintons Niederlage im Herbst 2016 schickten deshalb alle großen deutschen Redaktionen (auch die ZEIT) Reporter in die "Provinz", um nachzuschauen, ob vielleicht auch im Sauerland oder in Oberschwaben etwas ins Rutschen gekommen sei, so wie im Mittleren Westen der USA, wo die Trump-Wähler leben. Die amerikanischen Ostküsten-Medien hatten die Wut vieler Weißer in den Weiten des Landes übersehen. Diesen Fehler wollte der deutsche Journalismus auf jeden Fall vermeiden. Doch die Reporter kamen mit ziemlich leeren Händen zurück, es zeigte sich: Der Gegensatz zwischen Provinz und Metropole ist hierzulande längst nicht so schroff wie in Amerika. Dieselbe Frage, die in den USA richtig und notwendig war, führte in Deutschland in die Irre.

Oder ein anderes Beispiel. Im August 2017 titelte das Online-Magazin Huffington Post: "Eine Grafik zeigt die erschütternde Ungleichheit in den USA – sie muss auch den Deutschen eine Warnung sein". Eine Warnung wovor genau?

Drittes Beispiel – Mark Lillas Abrechnung mit den identity politics der amerikanischen Linken: Kaum war die Polemik des Columbia-Professors in den USA als Buch erschienen, in dem er den Demokraten vorwarf, sich nur noch um die Sonderinteressen von Minderheiten zu kümmern statt um die Anliegen aller Bürger, schrieb der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel im Spiegel einen Essay mit der These, seine Partei habe sich zu viel mit den Großstadt-Hipstern beschäftigt und zu wenig mit den kleinen Leuten. Ausdrücklich verwies Gabriel auf die Entwicklung der Demokratischen Partei in den USA, die zeige, wie gefährlich die Konzentration "auf die Themen der Postmoderne sein kann".

Es geht hier gar nicht um die Frage, ob Gabriel mit seiner Behauptung recht hatte. Oder was sein Anteil an dieser vermeintlichen Fixierung auf übermäßig gestylte Großstadtbärte war (von denen es allein in San Francisco mehr geben dürfte als in ganz Deutschland). Es geht um das Muster in der Argumentation, um den unverzollten und unverdauten Import von Argumenten aus Amerika. Um die Einfuhr von Themen, Debatten, Ängsten aus den Vereinigten Staaten in die Bundesrepublik.

Fast manisch wird alles beäugt und untersucht, was in den USA schiefgelaufen ist, oft werden die Lehren, die daraus gezogen werden, mechanisch auf Deutschland übertragen. Der Schritt von der Analyse zur Analogie ist klein, man versucht hierzulande nicht einfach, den Fall USA zu verstehen (was gut wäre), man verwechselt sich mit den USA (was gefährlich ist).

Ob Stadt und Land, Elite und Volk, Medien und Leute, Migranten und Einheimische, Liberale und Konservative – all diese Beziehungen sind in den westlichen Gesellschaften zurzeit gestört, weswegen es in den USA einen Trump gibt und in Deutschland eine AfD. Allerdings stehen hinter Trump fast die Hälfte der Amerikaner, hinter der AfD nur 13 Prozent.

Atlantische Analogieschlüsse haben zudem eine ungewollte politische Nebenwirkung: Vor dem amerikanischen Hintergrund erscheint die AfD viel bedeutender, als sie tatsächlich ist; während die deutschen Liberalen maroder wirken, als sie hoffentlich jemals sein werden. Hier wächst zurzeit die Gefahr einer sich selbst erfüllenden Analogie.

Die deutsche Krise ist ebenfalls ernst, aber längst nicht systemisch. Man kann sagen: Noch. Doch damit dieses "Noch" nicht eines Tages fällig wird, darf man sich nicht nur auf das fixieren, was für die hiesige Debatte mit Blick auf die USA zu lernen ist – mindestens genauso wichtig ist, was daraus eben nicht zu lernen ist. Mit den Erfahrungen aus den USA die Krise in Deutschland lösen zu wollen kommt dem Versuch gleich, mit dem Vorschlaghammer eine Mutter festzuziehen. Um es mal auf gut Europäisch zu sagen: Vive la différence.