DIE ZEIT: Herr Lashley, Sie haben ein außergewöhnliches Experiment gemacht und drei Tonnen Schweinekadaver offen in einem Wald verwesen lassen. Warum?

Marcus Lashley: Wir wollten herausfinden, was mit einem Ökosystem geschieht, wenn viele Tiere auf einmal an einem Ort verenden. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass massenhaft Wale stranden. Und im Jahr 2015 sind mehrere Zehntausend Saiga-Antilopen in Kasachstan einer rätselhaften Krankheit zum Opfer gefallen. So etwas passiert aber natürlich immer sehr plötzlich, und es gibt dann keine Daten über die Artenzusammensetzung vor dem Ereignis. Uns blieb also nichts anderes übrig, als ein Massensterben zu simulieren.

ZEIT: Welchen Nutzen haben Sie sich erhofft?

Lashley: Ein Kollege von mir hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Massensterben aufgrund des Klimawandels künftig zunehmen werden. So etwas kann ein Ökosystem dauerhaft durcheinanderbringen. Aber welche Folgen es genau hat, wusste bislang niemand.

ZEIT: Aber drei Tonnen tote Schweine! Wo kamen die denn her?

Lashley: Wir hatten da ein bisschen Glück. Die Schweine wurden uns von staatlichen Behörden zur Verfügung gestellt. Verwilderte Hausschweine gehören hier bei uns in Mississippi und anderen amerikanischen Südstaaten zu den invasiven Arten. Sie breiten sich aus und sind mittlerweile ein echtes Problem – ökologisch und ökonomisch. Deswegen werden die Tiere gejagt, um die Verbreitung einzudämmen. Ihre Verwendung im Experiment hatte Vorteile für beide Seiten: Die Behörden mussten sich nicht um die Entsorgung der Kadaver kümmern, und uns standen wilde Tiere zur Verfügung, die nicht mit Antibiotika verunreinigt waren.

ZEIT: Was ist denn das wirklich Neue an Ihrem Experiment? Auch auf sogenannten Body Farms schauen sich Wissenschaftler an, wie Körper verwesen.

How do 6,000 pounds of rotting pig carcasses affect an entire ecosystem? pic.twitter.com/KD2ZVj3snD — National Geographic (@NatGeo) 9. Oktober 2017

Lashley: Ja, das stimmt. Aber dort untersuchen Forensiker die Zersetzung einzelner, meist menschlicher Körper, um in Zukunft Todeszeitpunkte besser bestimmen zu können und mehr über Verwesung an sich zu lernen. Einzelne Kadaver liegen auch in der Natur immer mal da und dort herum. Damit kommt ein Ökosystem wunderbar zurecht. Aber das wirklich Besondere an unserer Studie ist die Masse an toten Lebewesen an einem Ort – das war tatsächlich beispiellos. Das ist eine Störung des Systems, auf die die Natur gar nicht vorbereitet war. Sie war damit regelrecht überfordert.

ZEIT: Inwiefern überfordert?

Lashley: Es war wirklich schockierend. Dass ein paar Geier und Maden sich an den Kadavern laben würden, hatten wir uns natürlich gedacht, aber das tatsächliche Ausmaß war wirklich dramatisch und hat uns völlig überrascht. Da waberten fingertiefe Madenströme in einem Radius von mehr als fünfzig Metern über den Waldboden und verteilten dadurch verschiedenste Stoffe in der Umgebung. Teilweise haben die Maden unsere Insektenfallen regelrecht weggeschwemmt. Etwa eine Woche später, als sich die Fliegenlarven verpuppt hatten und die Fliegen geschlüpft waren, sah die gesamte Versuchsstätte schwarz aus vor lauter Fliegen. Das können Sie sich nicht vorstellen!

ZEIT: Vermutlich nichts für schwache Mägen, weder der Anblick noch der Gestank – wie ist Ihr Team damit umgegangen?

Lashley: Übergeben musste sich glücklicherweise niemand. Der Geruch war nicht so schlimm wie erwartet. Nur das Ammoniak, das immer bei Verwesung entsteht und das über der Versuchsstätte lag, hat richtig in der Lunge gebrannt und einem manches Mal den Atem verschlagen. Sehr gruselig waren auch die Geier, die überall in den Bäumen und auf den toten Schweinen saßen.