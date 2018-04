Martin Machno ist in die Falle getappt. Er weiß das, aber es ist zu spät. Der Vertrag ist gültig. Jetzt sitzt er in seinen 75 Quadratmetern, Stuck an der Decke, Holzdielen als Boden, und eigentlich könnte es ganz gemütlich sein. Wenn dieser Mietvertrag nicht wäre. 20 Seiten, die sich anfühlen wie ein Fluch: So schnell kommst du hier nicht wieder raus. Und wenn du raus musst, wird es ungemütlich.

"Mietvertrag für Kontore, gewerbliche Räume und Grundstücke" steht in der Kopfzeile. Machno nutzt die Wohnung nicht gewerblich, er wohnt hier zusammen mit Freunden. Dass ein Gewerbemietvertrag für seinen Vermieter viele Vorteile hat und für ihn selbst praktisch nur Nachteile, verstand er erst später.

Je umkämpfter der Mietmarkt, je mehr Menschen um immer weniger Wohnungen konkurrieren, desto besser ist die Ausgangslage für Wohnungsbesitzer. Hamburg hat beim Leerstand einen neuen Negativrekord erreicht, bei der jüngsten Erhebung standen laut dem "Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2018" nur 0,2 Prozent der Wohnungen leer, nur in München gibt es einen ähnlich geringen Leerstand. In ihrer Not sind viele so froh, etwas gefunden zu haben, dass sie einfach unterschreiben – wie Martin Machno.

Immer mehr Vermieter nutzen diese Notlage aus, berichten Experten. So wie Machnos Vermieter, die Immobiliengesellschaft Alster-Terrain Bau- und Grundstücks GmbH & Co. KG. Dahinter steht Michael B., ein Immobilienbesitzer mit einem Bestand von nach eigenen Angaben rund 300 Wohnungen. Laut seiner Homepage besitzt B. vor allem Gründerzeit- und Jugendstil-Häuser in den Stadtteilen rund um die Außenalster. In diesen begehrten Lagen legt er seinen Mietern seit Jahren Verträge vor, die vor zweifelhaften Klauseln nur so strotzen.

B. ist berüchtigt: Er ist den Mietervereinen seit Langem bekannt, die Hamburger Morgenpost berichtete vor einigen Jahren groß über ihn, er beschäftigte die Gerichte in unzähligen Verfahren, und in der Bürgerschaft gab es Anfragen, die einzig um ihn kreisten, Betreff: "Das Netz des Herrn B.".

Wohnen So erkenne ich unseriöse Makler und Vermieter An Massenbesichtigungen, denn seriöse Makler und Vermieter lassen allenfalls in Kleingruppen besichtigen. An der Bitte, Geld mit zur Besichtigung zu bringen oder schon vor der Vertragsunterzeichnung zu überweisen. Daran, dass die Makler eine Courtage fordern, obwohl eigentlich der Vermieter zahlen müsste. Daran, dass der Mietpreis der Wohnung deutlich unter dem Durchschnitt des Viertels oder weit über dem Durchschnitt des Viertels liegt. Daran, dass man den Vertrag sofort unterzeichnen soll und ihn nicht zur Prüfung mit nach Hause nehmen darf. Daran, dass schon das Treppenhaus ungepflegt oder beschädigt ist.

Dennoch kommt man Herrn B. nicht bei. Weiterhin legt er seine Verträge vor, weiterhin findet er Mieter, die sie unterschreiben.

Woran liegt das?

Recherchiert man im Umfeld der Alster-Terrain, zeigt sich, wie leicht Vermieter in Lücken stoßen und den Sinn von Gesetzen aushebeln können. Zugleich lernt man, wie sich Mieter dennoch wehren können – und wie wichtig es ist, dass sie es auch tun.

Wenn Martin Machno durch den Vertrag blättert, kommt er auf eine derart lange Liste von "Horrorklauseln", wie er sie nennt, dass er am Ende lachen muss. "Ach, die hatte ich schon ganz verdrängt", sagt er dann.

Im Gewerbemietrecht hat der Mieter viel weniger Rechte. Kündigungen müssen zum Beispiel nicht umständlich begründet werden, und die Mietpreisbremse gilt nicht. Machno zahlt für seine Wohnung im Grindelviertel einen Quadratmeterpreis von fast 19 Euro, die Staffelmiete wird in den nächsten Jahren noch steigen, und vor dem 1. Januar 2021 kommt er aus dem Vertrag nicht raus.

Aber es gibt noch viele weitere Klauseln. Eine Auswahl:

Das Trocknen von Wäsche ist Machno laut Vertrag in seiner Wohnung untersagt.

Offenbar gibt es in der Wohnung ein Feuchtigkeitsproblem, im Vertrag heißt es: "Dem Mieter ist bekannt, dass Feuchtigkeitsschäden auftreten." Bei der Beseitigung dieser Schäden habe der Vermieter allerdings keine Verpflichtungen. Wolle Machno seine Dienste dennoch in Anspruch nehmen, sei das als "Wertverbesserungsmaßnahme" zu betrachten, die mit einem bestimmten Prozentsatz auf die Miete umgelegt werde.