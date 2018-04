Der Mann am Nebentisch schaut verdutzt seine Begleiter an: "Wer ist denn Oma Kase?" Dann fasst er Mut und lässt sich überraschen. Nichts anderes verheißt ja Omakase: ein Überraschungsmenü. Nur, dass der japanische Name wertiger klingt; deshalb liest man ihn neuerdings öfter auf Speisekarten. In der Schanze kursiert er offenbar noch nicht allzu häufig. In diesem Lokal, das sich den Charme einer existenzialistischen Kneipe bewahrt hat, steht er aber auf der Karte: Die Überraschung als solche gehört hier zum Konzept – mehr als in jedem anderen Hamburger Restaurant.

Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Das Cook Up ist eine Bühne mit einer monatlich wechselnden Show. So oft in etwa lädt der Besitzer Lutz Bornhöft Köche oder ganze Küchenmannschaften zu sich ein. Der Auftritt im März klang abenteuerlich: "Der erdbeerfressende Drachen".

Warum ein Restaurant besprechen, das es so schon nicht mehr gibt? Weil sich hier zwei Pfade kreuzen, denen zu folgen, es lohnt. Das Cook Up hat sich in den vergangenen Jahren als Talentschuppen für junge Köche etabliert, die hier ihr Konzept erprobten, ehe sie sich in die Selbstständigkeit wagten. Daraus entstanden so gute Lokale wie Leche de Tigre oder Mexikostraße. Hinter dem Drachen allerdings steckt kein Pop-Upper, im Gegenteil. Ältere kennen Thorsten Gillert noch als Chef des Artisan, einst eins der originellsten Hamburger Spitzenrestaurants. Dort ging er von Tisch zu Tisch und erläuterte recht ausführlich, welche Träume oder Gedankenflüge ihn zu seinen Gerichten inspirierten. Dann fuhr er zur See, zuletzt als Küchenchef der MS Europa.

Gebeizter Lachs mit Sesam © Vanessa Maas für DIE ZEIT

Das merkt man den Gerichten an, die er hier über den Tresen reicht. Sehr exotisch, vielleicht mittelamerikanisch, die ausgelöste Wachtel mit Popcorn, angebratener Avocado und einer Creme aus Mais und Mezcal-Schnaps. Noch besser der Schweinebauch, nahezu schwarz auf der Schwarte gegrillt, mit einer wilden Aromenverbindung aus Kokos, Sauerkraut und der scharfen koreanischen Paste Gochujang, die dem Fett entgegenspringt. Mit Länderküche haben solche Speisen nichts mehr zu tun. Hier schöpft jemand aus einem immensen Erfahrungsschatz.

Selbst der obligate Spargel wird (im Jargon der Kleinkunstkritik) "zur Kenntlichkeit entstellt". Gillert begleitet ihn mit einer Holunder-Hollandaise, Sesamspinat, Nussbutterkrümeln und einer Petersilienart namens Laura im Stil von Tabbouleh. Oma Kase hätte sich im Grab umgedreht.

Avantgardeküche hat es im Schanzenviertel nicht leicht. Was im Cook Up Schwellenängste nimmt, sind nicht nur die günstigen Preise, sondern auch ein sympathischer Rest an Widerspenstigkeit. Keine Kartenzahlung, keine Reservierungen (meistens), kein frisches Besteck zum neuen Gang, wenn man nicht ausdrücklich danach verlangt. Der dick bebrillte Kellner wirkt, als habe er bis eben noch an seiner Doktorarbeit geschrieben. Die Weinberatung: lakonisch. Woher der Merlot kommt? "Aus Frankreich." Woher genau? "Aus dem Süden." Beides erweist sich als richtig, und der Wein schmeckt sogar.

Gillert hat in diesem Rahmen eine eindrucksvolle Form erreicht. "Ich wollte das unbedingt machen", sagt er später – mal die kleine Bühne bespielen zwischen zwei großen Shows. Er ist jetzt Küchenchef in der Bank, der Brasserie im Hanseviertel. Im Cook Up zieht unterdessen das Tempo noch mehr an. Jeden Tag wechseln im April die Köche. Es sind bekannte Leute von Anna Sgroi bis Tim Mälzer dabei. Sie helfen mit bei der Jubiläumsfeier des Straßenmagazins Hinz & Kunzt. Mittags gibt es einfache Kost für Arme; jeder zahlt, was er kann. Damit das aufgeht, wird etwas von den Einnahmen an den Abenden abgezweigt. Für die übrigens kann man reservieren. Es ist bloß nichts mehr frei.