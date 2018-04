Was haben die Schweden schon erfunden? Ikea, okay. ABBA. Wickie. Den Elch. Björn Borg. Überhaupt blonde Haare bei Männern (was, siehe Anton "Pralinen-Toni" Hofreiter, auch ohne schwedisches Blut geht). Ansonsten halten sie das Patent auf Dynamit, Betablocker und Melkmaschinen, das Telefon, den Tetra Pak und die Fahrradrücktrittbremse, auf Reißverschlüsse, Herzschrittmacher und A’s mit Kringel drüber ("Å"). Ja, du liebe Zeit! Wäre die Welt wirklich ärmer, wenn uns diese possierlichen Errungenschaften der nordischen Zivilisation entgangen wären? Wissen wir, ob Putin Dynamit frühstückt und wie oft Trump gemolken werden muss? Eben. Jetzt aber horcht die Staatengemeinschaft auf, denn aus Schweden drängt eine Erfindung auf den Markt, die alles verändern wird, und wie jede postmoderne Rebellion trachtet auch diese zuallererst danach, die Techno-Metropole Berlin der Weltlächerlichkeit preiszugeben. Der schwedische Designer Alexander Kandiloros, herkunftlich wohl eher schwarzhaarig, hehe, hat ein Kartenspiel entworfen, das infamerweise nicht nur Berghain ze Game heißt (als ob andere Länder keine Tea-Age-Schwäche hätten!), sondern die Spieler zudem in die Rolle des Neo-Wikingers und legendären Berghain-Türstehers Sven Marquardt zwingt. Am Ende gewinnt der-, die-, dasjenige, dessen Partycrowd die meisten Punkte hat: ein Leder-Daddy wird immer reingelassen und bringt 5 Zähler, eine Normcore-Hete 3, ein Banker 2, ein Tourist aus Plochingen minus 2 und so weiter. Der umweltfreundliche Tetra Pak mit den Spielkarten ist per Reißverschluss zu öffnen und enthält neben zwei Unterlippenpiercings zehn Milligramm des Betablockers Sverigoprolol zur Einmalgabe und eine Prise Schweden-Dynamit, das Original. Gegen diese rufschädigende, jugendgefährdende Kommerzialisierung hat das Berghain, der Club, nun geklagt und, anders als 2015 im Fall des Skandalvogelhäuschens Birdhain, auch gewonnen. Kandiloros darf zwar weiter "ze Game" sagen und auf den Englischkenntnissen deutscher Zugchefs herumtrampeln, bitte schön, wer’s mag – den Namen aber muss er ändern. Und zwar wahlweise in Zwerghain, Nerdhain, Würghain oder Quarkhain. Oder gleich in Bergnein. Das hat er jetzt davon. Als Nächstes will Kandisonstwas sich übrigens Neuschwanstein vorknöpfen, unser liebstes Schloss. Arbeitstitel: Neuschweinhain ze Quitz. Nie hätten die Schweden so viele Sachen erfunden, wenn sie nicht so lernfähig wären. Das muss man ihnen lassen.

FINIS