Was ist, wenn Donald Trumps Tollheit Methode hat? Und wenn die auch noch funktioniert? Seit Beginn seiner Amtszeit inszeniert er stets das gleiche Drama. Er droht, beleidigt und böllert. Die Kritiker im eigenen Land toben. Trump sei "absolut inkompetent"; seine Außenpolitik eine Kette von "Fehlgriffen und Dummheiten"; er sei schlicht "ungeeignet für sein hohes Amt". Er ist der Elefant im Porzellanladen, der jede Minute genießt.

Wie der Wahnsinn als Methode funktioniert, hat der Wirtschaftsnobelpreisträger Thomas Schelling in seinem Klassiker The Strategy of Conflict beschrieben. Stellen wir uns jemanden vor, der vor der Tür steht und droht, sich ein Messer in die Brust zu rammen, wenn er nicht sofort zehn Dollar kriegt. Redet er ruhig und gelassen, ist die Drohung nicht glaubhaft. Aber er wird das Geld kriegen, wenn er blutunterlaufene Augen und Schaum vor dem Mund hat.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT

Das ist die "Madman Theory" der internationalen Politik: Irrsinn als Taktik. Wer nicht Herr seiner Sinne ist und gleich die Selbstkontrolle zu verlieren droht, ist eine Bombe mit kurzer Lunte. Also lieber zehn Dollar zahlen, als hinterher für 500 die blutige Veranda neu streichen und der Polizei erklären zu müssen, wieso da ein Toter liegt. Die Drohung überzeugt, der Klügere gibt nach.

Das ist die Trumpsche Außenpolitik in einem Satz: Ich bin unberechenbar, ihr müsst mich vor meinem Wahnsinn retten, also nachgeben. Er hat die Nato als "obsolet" beschimpft und mit Abzug gedroht, falls die Europäer nicht mehr fürs Militär aufbringen. Sie tun es, denn die US-Versicherungspolice ist billiger als die Selbstverteidigung. Trump hat dem "kleinen Raketenmann" Kim Jong Un "Feuer und Wut" angedroht und die Militär-Kräfte in der Nachbarschaft verstärkt. Neuerdings will Kim mit Trump über einen Atomwaffenverzicht reden.

Obama wurde für Damaskus berechenbar, als er die berüchtigte "rote Linie" aufgab und nichts gegen Assads Einsatz von Chemiewaffen unternahm. Beim nächsten Mal (April 2017) hat Trump mit 59 Marschflugkörpern einen syrischen Luftstützpunkt umgepflügt: Seht her, signalisierte er Assad und seinen russischen Freunden, ich bin verrückt genug, um den Samson im Tempel zu geben. Die Drohung hat zumindest ein Jahr lang gewirkt. Die neue ist schon auf dem Tisch.

Zur Methode gehört auch John Bolton, der neue Sicherheitsberater, der härteste aller Hardliner, der Gewalt gegen Pjöngjang und Teheran gefordert hat. Trumps Signal: Wer mich nicht für tollkühn genug hält, sollte sich mal Bolton, meine rechte Hand, anschauen, dem alles zuzutrauen ist. Das gleiche Muster zeigen die ausgewechselten Wirtschaftsberater: keine Globalisten, sondern hartleibige Protektionisten. Die Strafzölle gegen China und die Drohung, diese zu verdoppeln, haben Peking offenbar dazu ermuntert, nach dem Schlagabtausch Konzessionen im Handelskrieg anzubieten.

So viel zur Madman Theory. Das nüchterne Fazit: Die Taktik funktioniert; der Unberechenbare muss besänftigt werden. Diese Punktgewinne aber ändern nichts an der falschen Strategie, einer historischen Fehlleistung. Jedes Mal, wenn Trump triumphiert, haut er einen weiteren Stützpfeiler der liberalen, offenen Weltordnung weg, die Amerika vor siebzig Jahren entworfen hat. Jeder "Sieg" ist ein Anschlag auf die Architektur, die Amerikas Macht legitimiert hat.