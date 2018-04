Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Ja, das liebe Volk. Gleich zwei Begehren lagen ihm in den vergangenen Wochen am Herzen. Eines wandte sich gegen das Rauchen in Bewirtungsbetrieben. Das zweite trat für mehr Gerechtigkeit gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung ein, den Frauen nämlich. Beim ersten handelte es sich um einen interessanten Cocktail aus berechtigter Sorge, leichter Hysterie, Spuren von Fanatismus und politischen Ressentiments gegen die Regierung. Die Mixtur schien sehr motivierend. Beim zweiten ging es – nicht gerade öffentlichkeitstauglich dargereicht – primär um die Sache, wenn auch so mancher Punkt manchmal etwas realitätsfremd war. Von all den Volksbegehren der Republik war übrigens jenes gegen das Konferenzzentrum am erfolgreichsten. Eine Lappalie aus heutiger Sicht, die immerhin 1,4 Millionen Menschen bewegte. Auch da ging es gegen etwas. So wie bei zwei anderen sehr erfolgreichen Initiativen gegen Genmanipulation und gegen das grenznahe Atomkraftwerk im tschechischen Temelin. Offenbar ruht in Österreich die Auffassung von Demokratie noch immer auf drei Säulen: War nie, wollma ned, und da könnt ja jeder kommen. Weniger volkstümlich ausgedrückt: Es scheint hierzulande einfacher, gegen als für etwas zu sein. Wogegen ist oft nicht ganz so entscheidend. So auch jetzt. Die Nikotingegner mobilisierten knapp 600.000 Leute. Die Frauen-Initiative lediglich knapp 250.000 Unterstützer, also nicht einmal die Hälfte. Was bitte ist von einer Demokratie zu halten, der ein Protest gegen Raucherlokale weitaus wichtiger ist als die Rechte der Frauen? Abgesehen davon, dass beide Volksbegehren ohnehin im politischen Rundordner landen werden. Ohne Effekt, wie fast alle Versuche, Forderungen per direkter Demokratie durchzusetzen. Dagegen sollten man endlich die Stimmen erheben.