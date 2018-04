Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



Frau zu sein ist schwer in der Türkei. Auf der einen Seite der Druck der jahrhundertealten patriarchalen Familientradition, auf der anderen eine Regierung, die Frauen vor allem als Mütter sieht und ihnen vorschreibt, wie viele Kinder sie bekommen, wie sie sich kleiden sollen, wo sie wie lachen dürfen. Unter diesen Umständen kämpfen Frauen für ihre Rechte.

Kürzlich zeigte die Regierung auf höchster Ebene ihr Frauen diskriminierendes männliches Gesicht. Im Parlament sollte ein Theaterstück über den "Märtyrergeist" aufgeführt werden. Tagelang hatten die Schauspieler der staatlichen Bühnen geprobt, eine Stunde vor der Aufführung wurde ihnen beschieden: "Schauspielerinnen dürfen nicht auftreten." Hinter der Bühne brachen die Frauen in Tränen aus. Unmittelbar vor Beginn versicherte sich der Parlamentspräsident, der für sein Diktum "Laizismus sollte nicht in der Verfassung stehen" bekannte Islamist Ismail Kahraman, bei den männlichen Schauspielern: "Frauen treten doch nicht auf, oder? Bravo!" Da wurde klar: Das Verbot stammte von ihm.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Das war nicht die erste Attacke gegen Frauen und wird vermutlich auch nicht die letzte sein. Die Frauenfeindlichkeit auf Regierungsebene spornt konservative Männer an. Ein privater Wachmann in einem Park im Istanbuler Zentrum sagte einem jungen Mädchen in Shorts: "Ich erlaube nicht, dass du in dieser Aufmachung im Park herumläufst." Ein Mann ohrfeigte ein junges Mädchen im Bus, weil er ihr Dekolleté aufreizend fand. In Alanya warfen zwei Polizisten am helllichten Tag eine Frau zu Boden und verprügelten sie, die Passanten schauten nur zu. Die meisten Aggressoren kommen ungestraft davon. Frauen werden dazu gedrängt, Kopftuch zu tragen oder im Haus zu bleiben, um sich "der Lust des Mannes" zu entziehen. Und den Posten des Staatspräsidenten hält Erdoğan, der kinderlosen Frauen bescheinigt, "mangelhaft" zu sein und behauptet: "Frau und Mann als gleich zu betrachten, widerspricht der Natur."

Angaben der Organisation "Wir stoppen die Frauenmorde" zufolge wurden im vergangenen Jahr 409 Frauen von Männern ermordet. Vor fünf Jahren lautete diese Zahl 237, im vorletzten Jahr 328. Wir reden von einem Land, in dem Widerspruch gleichbedeutend mit Tod sein kann.

Doch halt! Diese traurige Szenerie hat eine Seite, die Anlass zur Hoffnung gibt: Allen Repressalien zum Trotz wehren Frauen sich standhaft. Gebrannte Kinder kämpfen auf dem Minenfeld um den Preis ihres Lebens für ihre Rechte. Manche meinen, gerade darin liege der Grund für den Anstieg der Gewalt.

Gleich nach dem frauenfeindlichen Verbot des Parlamentspräsidenten traten hundert Theaterfrauen mit der Botschaft "Wir sind überall, wir sind auf der Bühne!" auf und verkündeten: "Wir haben geschworen, die Gewalt aus diesem Land zu vertreiben." Zum Frauentag am 8. März gab es die größten Kundgebungen der letzten Jahre unter dem Motto: "Wir schweigen nicht, wir haben keine Angst, wir sind nicht gehorsam!"

Letzte Woche wurde bei einer Hochzeitsfeier in Diyarbakır der Bräutigam wegen "Beleidigung des Staatspräsidenten" verhaftet, als er den Saal betrat. Was tat die Braut, als der Mann, den sie eine Stunde später heiraten wollte, ins Gefängnis kam? Sie beschloss, die Hochzeit ohne den Bräutigam zu feiern. Die Gesellschaft zog in den Saal ein. Die Jacke des Bräutigams wurde auf den Stuhl an der Seite der Braut gehängt. "Sie wollten uns unseren glücklichsten Tag verderben, doch wir haben uns glücklich gewehrt", sagte die Braut. Bei gedrückter Stimmung zu lachen kann ein fulminanter Protest sein.

Wie weibliche Courage in Krisen das Schicksal eines Menschen wenden kann, habe ich erlebt, als meine Frau sich auf den Attentäter stürzte, der auf mich schoss. Das Gleiche gilt für Länder. Mit ihrem Widerstand werden die Frauen zusammen mit ihrem eigenen Schicksal auch das ihrer Länder wenden.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe