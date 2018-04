Wenn Löwenkinder durch die Welt tapsen, miteinander herumtollen und beim Gähnen ihre kleinen Mäuler aufreißen, finden das viele Menschen ungeheuer niedlich. Und dank des Internets muss man gar keinen Zoo mit Löwen-Nachwuchs in der Nähe haben, bei YouTube kann man sich jederzeit massenhaft Videos mit den süßen Tieren ansehen. Kein Wunder, dass so mancher ins Schwärmen gerät: Wäre es nicht toll, auch so einen kuscheligen Löwen großzuziehen? Ein Mann aus Sachsen-Anhalt hat sich das nicht nur vorgestellt. Er kaufte sich vor mehr als zwei Jahren zwei Löwenbabys im Internet und hielt die Tiere in seinem Wohnzimmer.

