DIE ZEIT: Herr Heil, wir haben Ihnen ein Foto mitgebracht, von dem man sich nicht vorstellen kann, dass es in Deutschland aufgenommen wurde. Es zeigt einen Jungen in seinem Kinderzimmer, der Putz blättert von den Wänden, die Gardinen sind vergilbt. Wie wollen Sie diesem Kind helfen?

Hubertus Heil: (schaut sich das Foto lange an) Mich bewegt dieses Bild – nicht nur weil ich selbst Kinder habe. Ich bin in den siebziger Jahren aufgewachsen, meine Mutter war alleinerziehend, mein Vater hat sie verlassen. Wir hatten Schulden, mussten umziehen, von einem Einfamilienhaus in eine Hochhaussiedlung. Ich will mich jetzt nicht mit diesem Jungen auf dem Foto vergleichen, verstehen Sie mich nicht falsch. Es war eine andere Art von sozialer Ausgrenzung, die ich erfahren habe. Aber ich habe erlebt, wie hart meine Mutter arbeiten musste, um ihren beiden Söhnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Und jetzt meine Antwort als Minister: Ich will, dass Kinder unabhängig von ihrer Herkunft eine Chance auf Bildung haben und nicht dadurch benachteiligt sind, dass sie aus einer Familie mit wenig Geld stammen.

ZEIT: Was bedeutet das konkret?

Heil: Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Ganztagsbetreuung an Grundschulen geschaffen wird, und wir erhöhen den Kinderzuschlag. Das hilft vor allem Alleinerziehenden, die wenig verdienen. Wir nehmen aber auch Geld in die Hand, damit Menschen, die seit langer Zeit arbeitslos sind, wieder eine Perspektive bekommen – und dadurch auch ihre Kinder. Das ist für mich der Schlüssel: dass Menschen eine Arbeit haben, von der sie gut leben können.

ZEIT: Nun sprechen wir in Deutschland schon seit Langem darüber, dass mehr gegen Kinderarmut getan werden muss. Was ist das für ein Land, in dem jedes siebte Kind von Hartz IV abhängig ist?

Heil: Jetzt müssten wir die Statistik genau auseinandernehmen. Dann würden wir sehen, dass die Zahl eigentlich gesunken ist. Dass immer noch so viele Kinder in die Grundsicherung fallen, hat damit zu tun, dass eine wachsende Anzahl von Flüchtlingsfamilien nun Grundsicherung erhalten, weil sie als Asylbewerber anerkannt sind. Aber ich will mich nicht herausreden und über Statistiken streiten. Kinderarmut ist ein Skandal. Jedes einzelne Schicksal zählt.

Hubertus Heil Genosse Hubertus Heil trat mit 16 in die SPD ein, seit fast 20 Jahren sitzt er im Bundestag, als Direktkandidat des Wahlkreises Gifhorn in Niedersachsen. Heil war zweimal Generalsekretär, musste den Posten aber nach Wahlniederlagen seiner Partei räumen. Seit März ist er Bundesarbeitsminister. Reformer Heil hat die Arbeitsmarktreformen von Gerhard Schröder einst unterstützt, sich zuletzt aber offen für Korrekturen gezeigt.

ZEIT: Ihr Kabinettskollege Jens Spahn von der CDU sagt: Wer Hartz IV bezieht, ist nicht arm. Ist das so?

Heil: Gemessen an der Situation in Somalia oder im Irak mag das so sein, niemand muss bei uns hungern. Gemessen am allgemeinen Lebensstandard in Deutschland lebt man als Bezieher der Grundsicherung aber am Rande des Existenzminimums. Deshalb finde ich diese Debatte unwürdig. Die Frage ist doch, wie verbessern wir die Lebensperspektiven der Menschen? Darauf konzentriere ich mich.

ZEIT: Stimmt der Satz des damaligen CDU-Generalsekretärs Peter Tauber: "Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, brauchen Sie keine drei Minijobs"?

Heil: Ich glaube, dass sich dieser Satz erledigt hat. Soviel ich weiß, hat sich Herr Tauber sogar dafür entschuldigt.

ZEIT: "Nur wer arbeitet, soll auch essen", hat der damalige SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering im Jahr 2006 gesagt. Kurt Beck meinte als SPD-Chef zu einem Arbeitslosen: "Wenn Sie sich waschen und rasieren, bekommen Sie auch einen Job." Und der inzwischen verstorbene CDU-Politiker Philipp Mißfelder sagte: "Die Erhöhung von Hartz IV war ein Anschub für die Tabak- und Spirituosenindustrie." Wir wollen mit Ihnen jetzt nicht Zitat für Zitat durchgehen. Aber was, glauben Sie, macht es mit Menschen, wenn so über sie gesprochen wird?

Heil: Ich empfinde die Debatte der vergangenen zehn, fünfzehn Jahre als sehr vergiftet. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dieses Gift wirkt und die Menschen sich von der Politik abwenden und sich den Populisten zuwenden. Es gibt diesen unsäglich einfachen Satz: Jeder ist seines Glückes Schmied. Oft stimmt das ja auch. Aber nicht jeder Schmied hat Glück, auch das muss man wissen. Und das haben einige ausgeblendet. Ich möchte nicht mehr, dass wir diese vergifteten Debatten führen. Die einen haben pauschal den Eindruck erweckt, dass alle Arbeitslosen zu faul zum Arbeiten seien. Und die anderen haben gesagt, dass jede Form, von Arbeitslosen auch eigene Anstrengungen zu verlangen, die Menschenwürde verletze. Diese beiden Befunde der Debatte jetzt immer weiter zu wiederholen löst nicht das Problem, vor dem wir eigentlich stehen: Wie hält man ganz konkret eine Gesellschaft zusammen? Das ist die Frage, die mich interessiert und auf die ich Antworten geben werde.