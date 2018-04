Natürlich werde das neue Gesetz nur eine "symbolische Maßnahme" sein. Das räumt der zuständige Bildungsminister Heinz Faßmann freimütig ein. Denn das geplante "Kinderschutzgesetz", das kleinen Mädchen in Kindergärten und Volksschulen das Tragen eines Kopftuches untersagt, betrifft lediglich eine Handvoll Fälle. Wie viele Kinder davon berührt sein werden, davon haben auch die Initiatoren keine Ahnung. Bildungsexperten schätzen, es würden sich im ganzen Land höchstens ein paar Hundert Mädchen finden, die derzeit bereits im zarten Kindesalter mit einem Hidschab in den Bildungseinrichtungen aufkreuzen. Einen dringenden Handlungsbedarf dürfte das jedenfalls kaum rechtfertigen.

Doch das behauptet die Regierung auch gar nicht. Sie will wieder einmal ein Zeichen setzen. Als die Koalitionsspitze in trauter Einigkeit vergangene Woche ihr Vorhaben ankündigte, erfüllte sie die sattsam bekannte Kopftuchdebatte wieder mit neuem Leben. Das hatte zudem den angenehmen Nebeneffekt, dass mit einem Mal alle unangenehmen Themen verdrängt wurden. Eben erst war die schwarz-blaue Koalition noch wegen ihres "Klimafahrplans" heftig in der Kritik von Experten und Umweltschützern gestanden, plötzlich kreiste die öffentliche Auseinandersetzung nur mehr um die Kulturkampf-Materie, von der man annehmen sollte, es sei bereits alles von allen gesagt worden. Man mag diese Koinzidenz für einen Zufall halten, man kann darin aber auch eine Kommunikationstaktik vermuten, die der Regierung hilft, immer dann, wenn es für sie im politischen Disput haarig wird, auf ein Thema auszuweichen, mit dem sie weit über ihre Wählerschaft hinaus auf Gegenliebe stößt. Geschicktes Agendasetzen hilft aus so mancher Verlegenheit.

So auch im Fall der Diskussion um ein Kopftuchverbot im Kindesalter. Kleine Mädchen müssten vor dem "politischen Islam" geschützt werden, begründete Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Initiative und raunte kryptisch, man stehe erst am Anfang einer Offensive gegen die Ausbreitung eines muslimischen Paralleluniversums. Jetzt, ergänzte Bundeskanzler Sebastian Kurz, mache man eben einmal, was derzeit möglich sei.

Tatsächlich ist die angedachte Regelung ein kniffliges Unterfangen. Es lässt sich nur verwirklichen, wenn es gelingt, den Verfassungsgerichtshof davon zu überzeugen, dass Kopftuchmädchen in Kindergärten und Volksschulen nicht im Zusammenhang mit der Ausübung eines religiösen Bekenntnisses zu sehen sind, da erst "religionsmündige" Musliminnen verpflichtet seien, ihre Haare zu verstecken. Wenn nun ultrafromme Eltern ihre Töchter noch vor der ersten Menstruation (im Islam gilt als "religionsmündig", wer die Geschlechtsreife erlangt hat) mit einem Kopftuch losschicken, wie die Regierung argumentiert, täten sie dies nicht aus Glaubensgründen, sondern weil sie ein gesellschaftspolitisches Anliegen verfolgen. Es bedürfe deshalb eines symbolischen Gesetzes, um diese symbolische Handlung zu unterbinden. Die Religionsfreiheit bleibe davon unberührt.

Es wird gewiss eine Gruppe von fundamentalistischen Muslimen geben, die ihre Töchter von klein auf im traditionellen Glaubenskorsett zu sozialisieren versuchen, damit sie später einmal nicht den Verlockungen der säkularisierten Welt erliegen. Dieses pädagogische Motiv kann sich allerdings ebenso auf eine religiöse Überzeugung berufen – die von der Verfassung geschützt ist – wie auf das Beharren, an einem überkommenen und archaischen Rollenbild der Geschlechter festhalten zu wollen. Sollte die Islamische Glaubensgemeinschaft, wie sie bereits angekündigt hat, tatsächlich das Kopftuchverbot für Kinder, wenn es einmal in Kraft getreten ist, vor dem Verfassungsgerichtshof bekämpfen, besteht für die Regierung doch ein gewisses Risiko, dass ihr Gesetz wieder gekippt wird.

Aber auch wenn die Höchstrichter die Regelung absegnen, hätte die Regierung – und insbesondere die freiheitliche Komponente – nur einen sehr kleinen Teil von dem verwirklicht, was ihr vorschweben dürfte: Die muslimische Präsenz soll aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt, der Islam möglichst unsichtbar gemacht werden. Da nehmen sich blaue Politiker in der Regel gar kein Blatt vor dem Mund. Wie dem Großteil ihrer Wähler und wohl auch vielen der Volkspartei empfinden sie den islamischen Glauben und die damit verbundenen kulturellen Erscheinungsformen als störende Fremdkörper. Sie befürchten, eine massenweise Ausbreitung würde das Land derart nachhaltig verändern, dass man eines nicht allzu fernen Tages nur mehr als Fremder im eigenen Land geduldet würde – wenn überhaupt. Diese Houellebecqsche Dystopie-Perspektive bildet den Subtext des Regierungsprogramms, in dessen Rahmen nun nach und nach jungen Kopftuchträgerinnen das Leben schwer gemacht werden soll.