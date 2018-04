Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Entscheidend für Entscheider: Billardzimmer oder Casinosalon? 12 Verschlissene Senkel? Neueste Nutzobjekte! 15 Neid zu fühlen ist menschlich, ... zu genießen teuflisch (Schopenhauer) 18 Manch einer lädt im April zum Fest 19 Der eigentlichen Teerose Ertrag 20 Ihre Stärke: die Achillesverse 21 Aus Stachelhüllen geschält, wenn nicht im Pilzrevier gefunden 22 Jeder wird’s, wo sich Argwohn zu Argwahn steigert 24 Oft läg’s nahe, Bündnisse zu schließen – wenn’s nur ... gäbe, der alle Kräfte ... würde 26 Auge-Daumen-Sache? Alles klar! 28 Der Anfang vom Lied von Frühling und Amsel und Sang 30 Deren einer trat Canossa-Gang an 32 Die rote Seite der Rosenkrieger 35 Der einzig wahre ... ist der Visionär (F. Fellini) 36 Beim Winzling klein geschrieben: beim Dichten behilflich 37 Eins der Glieder in der Barbuda-Barbados-Kette 38 Von der Waterkant, für die Hausbehütung 39 Blaue Flecken à la Karte 40 Wie der Flegel, so der Wohnungswechsler 41 Allseits gefürchtete Kollisionäre 42 Massenlasten fassend kommen die zum Zuge

Senkrecht:

1 Abkürzung vom Um-die-Ecke-Denken 2 Sitzgelegenheit nach 10 senkrecht 3 Vom Statistiker ermittelt, indem er mittelt 4 Feilt mit am Profprofil 5 Der ... ist immer der Narr des Herzens (La Rochefoucauld) 6 Sprichwörtlich: Faule ... haben gute Hunde 7 Eher für schlecht als echt befunden: ihre Regeltreue 8 Blätterkleid-Erfindungsort 9 Sein Lauf: mal Schlendern, mal Stolpern, mal Hasten 10 Volksmündlicher Rat: Mit dem ... nicht eil’, hör erst den andern Teil! 11 Global stärkster Touristenmagnet 12 Führen zu glatteren Zahlen oder aufmerksameren Blicken 13 Pulsschlag aus ...? Gibt’s nur im besungenen Bochum 14 Ungerechte ... ist Mutter allen Ungehorsams (Sprichwort) 16 Wann will der Lenz uns grüßen? 17 Bringt den Pfiff zum Schliff des Auftritts 22 Harte Sache – ein ... auf die Personalakte muss genügen 23 Mobiler Gehilfe im Problemmüllansammeln 25 Findet sich klasse, je ferner der Masse 26 Am Ostseestrand im Stadtnamensschilde geführt 27 Tierkinder, vorpuppertär 29 Brutgeschäftstätigkeit Nr. eins 31 Marschziel bald darauf für den Knotenlöser von Gordion 33 Benennt den Berg mit Blick über den ganzen Küstenstaat 34 Wer wird einen ... rufen, um einen Hund aus dem Haus zu jagen (asiat. Sprichwort)

Lösung von Nr. 2426 (Osterpreisrätsel, ZEITmagazin Nr. 14/2018):

"Grüner Schimmer spielet wieder drüben über Wies’ und Feld" lautet die Lösung aus "Frühlings Ankunft" von A. H. Hoffmann von Fallersleben

Waagerecht:

7 ZIELLOS 10 LIEBESPAAR 16 RUETLI-Wiese 18 PIAFFE 19 REF = Referendar 20 ELSA (Wagner, "Lohengrin") 22 GRUENERSCHIMMERSP 25 REEDE 27 GESA in Gesa-ng 28 RAP in Rap-a Nui 29 REPRISE und "Re-Prise" 32 FIN = Ende (franz.), in Fin-k 33 DRINK 34 IELETWIED-ERDRU-EBEN mit Ruder 37 FIALE 39 INRI 41 HAGE 42 MELBOURNE aus O-b-e-r-u-l-m-e-n 43 DESSAU-Wörlitzer Gartenreich 48 DENT = Zahn (franz.) in Stu-dent 49 UEBERWIESUNDFELD 50 UNTERTASSE 51 MOEHREN

Senkrecht:

1 Vogel-/Stern- MIERE 2 "ALLE Vögel sind schon da" 3 POPE in der orthodoxen Kirche 4 RIF in Tene-rif-fa 5 TERM in Os-term-ahl 6 TAL (Goethe, "Faust": Osterspaziergang) 7 "ZUGREIFEN!" 8 Eve-LINE 9 SIRE 10 LASSIE 11 EFH = Einfamilienhaus 12 BEI in Vor-bei-kommen 13 Noahs Sohn SEM 14 PFERDEHUF mit Hufeisen 15 AERAR 17 TUER 21 SPANNEND 23 Voltaire, "CANDIDE" 24 SPIEGELEI 26 DIE Steuer 27 GEWIRR 30 PEILUNG 31 STEUER(-rad) 32 FINNWAL 35 LABE in Ga-labe-wirtung 36 BADER 38 LOBEN 40 REIS in Bäcke-reis-ektor 44 ESEL an weihnachtlicher Krippe 45 SUM = bin (lat.), = Summe (engl.) 46 SNOB 47 Volkslied "Winter ADE"

Lösung von Nr. 2427 (ZEITmagazin Nr. 15/2018):

Waagerecht:

6 PLEJADEN, Siebengestirn, im Sternbild Stier 10 "Danke VIELMALS" 13 drei Spitze und Hüte DREISPITZE 15 EGOISTEN 19 OSTERN (Osterspaziergang in Goethes "Faust") 20 AERGERNIS 22 Klaus Mann, "MEPHISTO" 25 STREITEN 27 BOB Geldof, "I Don’t Like Mondays" 28 LEBENSKUENSTLER 32 TRARA 33 HATZ 35 RITZEL in K-ritzel-ei 37 INTENTION 39 ZUEGEL 41 Milchstraße: MOLKEREI 42 Claude ANET, "Ariane", in Ari-ane-T-itel 43 Weichselzufluss NAREW 44 "vom LEDER ziehen" 45 OBERRHEIN

Senkrecht:

1 LEITPLANKE 2 "CAPRI-Fischer" 3 UNZE in ne-unze-hn 4 SIEG 5 ALT 6 Waren-PROMOTION und Doktorarbeit 7 LESEBRILLE 8 DIN A5/A4 9 ETAT in Miss-etat 10 VERS in Vers-ehen 11 LOREN 12 MINI(-rock) 14 SEHER = Augen (des Hasen) 16 GEREIZT 17 SITTE 18 EINERLEI 21 SELLER = Verkäufer (engl.) 23 SEHNE 24 OSTIA 26 TURNER 29 BAEREN 30 NATION 31 SZENE 34 ZONEN 36 TUCHE 38 TED Turner 40 GAIL aus a-g-il