Als Larry Kudlow den Anruf bekam, der ihn zum einflussreichsten Wirtschaftsberater Amerikas machte, dinierte er gerade bei Cipriani. Das Cipriani ist ein Nobellokal in Manhattan, über das der Restaurantkritiker der New York Times einmal schrieb, seine Gäste suchten es nur auf, um zu beweisen, dass sie Geld genug hätten, um es zum Fenster hinauszuwerfen. Mit dem Handy am Ohr sei er auf die Fifth Avenue geeilt, berichtete Kudlow später dem TV-Sender CNBC. "Ich habe dich heute im Fernsehen gesehen, du siehst gut aus, Larry", habe Trump ihm am Telefon gesagt. Und dass er ihn zum Direktor des National Economic Council ernenne. Der NEC ist das oberste Beratungsgremium für Wirtschaftsfragen. Dessen Leitung gilt als einer der wichtigsten Posten im Weißen Haus. Kudlow wird künftig die Wirtschaftspolitik der USA mitbestimmen.

Kudlows Berufung zum neuen Chefberater klingt wie eine Reality-TV-Show. Das ist wohl kein Zufall. Kudlow sei kein Ökonom, sondern spiele nur einen im TV, ätzte die Washington Post. Damit spielte die Zeitung darauf an, dass Kudlow sein Ökonomie-Studium nicht abgeschlossen hat und auch keinen Doktortitel vorweisen kann, anders als die meisten seiner Vorgänger. Dennoch verdiente der 70-Jährige mehr als 40 Jahre lang mit wirtschaftspolitischen Meinungen sein Geld – zuletzt vorwiegend als Kommentator bei CNBC, einem Sender, der Hedgefondsmanager als Helden der Finanzwelt feiert und fiebernd jeder Zuckung des Dow Jones folgt. Über CNBC kam Kudlow auch mit Trump in Kontakt, den er oft als Gesprächspartner in seine Shows einlud.

Daran erinnerte sich offenbar Trump während des Wahlkampfes. Sein Team hatte Schwierigkeiten, etablierte Ökonomen zu finden, die sein Programm empfohlen hätten. Kudlow dagegen pries Trumps Idee, durch Steuersenkungen und Deregulierung die Wirtschaft anzuregen. So wurde er in den Kreis der Wahlkampfberater aufgenommen. Nach der Wahl verkündeten Vertraute Kudlows voreilig, er werde NEC-Direktor. Stattdessen ernannte Trump jedoch Gary Cohn, die Nummer zwei bei der Investmentbank Goldman Sachs. Cohn half Trump, seine umstrittenen Steuerentlastungen durch den Kongress zu bringen – bisher der einzige politische Erfolg des Präsidenten. Doch Anfang März, als Trump gegen Cohns Rat Strafzölle auf Stahl und Aluminium ankündigte, warf der Berater seinen Job hin.

Auch Kudlow, der sich stets als glühender Verfechter freier Märkte gab, kritisierte Trumps Zölle vor laufender Kamera. Doch kaum im Weißen Haus angekommen, verteidigte er seinen neuen Boss. Er sei gegen Trumps Stahlzölle gewesen, sagte er am Montag. Doch der Präsident habe seine Bedenken ausgeräumt, indem er Ausnahmen für Mexiko und Kanada geschaffen habe.

Der Präsident und sein neuer Berater mögen in der Handelsfrage unterschiedlichen Ideologien anhängen, doch sie verbindet eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Nicht nur gehören sie derselben Generation an. Wie Trump stammt Kudlow aus wohlhabenden Verhältnissen. Seine Mutter erbte eine Textil-fabrik, die sein Vater leitete. Die Familie lebte in Englewood, einem Vorort von New York City. Wie Trump erlebte Kudlow seine berufliche Glanzzeit in den achtziger Jahren. Trump, damals Anfang 30, sonnte sich in dem Ruf, mit seinen verspiegelten Luxustürmen das "Wunderkind" der Immobilienbranche zu sein. Kudlow gab mit gegelten Haaren und breiten Nadelstreifen den Investmentbanker und "Master of the Universe".

Alkohol und Drogen hätten ihn fast umgebracht

Kudlow hat den Look von damals fast unverändert beibehalten. Seine Anzüge stammen von Leonard Logsdail, einem Schneider, der nicht nur Investmentbanker ausstattet, sondern auch Schauspieler, die diese bloß mimen. Logsdail hat die Anzüge für Michael Douglas im Hollywoodstreifen Wall Street: Geld schläft nicht und für Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street angefertigt. Als der Schneider vor 27 Jahren seine Werkstatt in New York eröffnete, war Kudlow einer seiner ersten Kunden. Zwischen 50 und 60 Anzüge, 8.000 Dollar ein Exemplar, habe Kudlow bei ihm schneidern lassen, erzählt Logsdail.

Der Schneider ist von Kudlows ökonomischer Theorie des "Trickle-down" überzeugt. Gemeint ist, dass Vermögende durch ihren Konsum die Wirtschaft in Schwung bringen und davon dann auch die weniger Betuchten profitieren. Vor allem aber beeindruckte Kudlow den Schneider mit seiner Fähigkeit, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge rhetorisch elegant auf den Punkt zu bringen. "Der Mann hat eine Gabe", sagt er.