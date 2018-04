Porsche müsste man heißen. Oder Piëch. Diese beiden Familien, denen bis heute die Aktienmehrheit am Volkswagen-Konzern gehört, haben am Dienstag auf einen Schlag zusammen 822 Millionen Euro mehr Vermögen gehabt. Der Kurs der VW-Stammaktie stieg um über drei Prozent an, als bekannt wurde, dass Konzernchef Matthias Müller vor der Ablösung steht.

