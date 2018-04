Diese hagere hochgeschossene Gestalt, der Rücken leicht gebeugt, das schlohweiße Haar – niemand würde dem Benediktinerpater Witmar Metzger mit seinen 87 Jahren verdenken, wenn er sich im Kloster Münsterschwarzach aufs Altenteil begäbe. Stattdessen sieht man ihn mit einem Zollstock in Mosambik in einer Baugrube. Ende September 2014 nahm er mit einigen Mitbrüdern von Tansania aus den beschwerlichen Weg in das von Bürgerkriegen heimgesuchte Mosambik, um den Wiederaufbau der 1964 völlig zerstörten Pfarrei Imbuho zu beginnen. Als ehemaliger Finanzchef und Baumeister der Abtei Mvimina brachte er die nötige Erfahrung mit, zeichnete mit sicherer Hand die Pläne, suchte sich vor Ort die Handwerker.

In vier Jahren wurde die Kirche fertiggestellt, der Kindergarten und der Schwesterntrakt der dort lebenden Ndolo-Schwestern (afrikanische Benediktinerinnen aus dem tansanischen Ndanda-Kloster) sind gebaut. Und obwohl der Bischof von Pemba und der mosambikanische Staatspräsident das Vorhaben unterstützten, legten die Regionalbehörden Metzger eher Steine in den Weg, statt sie zu liefern. Es mussten Gespräche mit den ansässigen Cashewbauern geführt werden, die für die Hergabe des 100 Hektar großen Grundstücks Geld für die Ernteausfälle der kommenden Jahre einforderten. Da fehlt schon mal eine Unterschrift des Regionalkommissars.

Mosambik ist immer noch tief verwundet von den beiden Bürgerkriegen. Von 1962 bis 1975 führte die marxistische Partei einen Unabhängigkeitskrieg gegen die portugiesische Kolonialmacht. Kurz danach begann ein 16-jähriger Bürgerkrieg mit der Opposition: Fachkräfte wanderten ab, Naturkatastrophen mit Hungerepidemien besorgten den Rest. Das kirchliche Eigentum wurde verstaatlicht, Kirchen, Pfarr- und Schwesternhäuser, Schulen und Hospitäler zerstört oder zweckentfremdet.

Noch immer hat das Land nicht verkraftet, dass zwischen 1964 und 1992 rund 900.000 Menschen ums Leben kamen. Pater Witmar Metzger weiß, dass die 10.000 Christen, die weit verstreut in 60 Außenposten in Imbuho leben, diesen Wiederaufbau auch als Heilung empfinden. Die Gottesdienste wurden unter Mangobäumen abgehalten, christliches Leben wird bis heute misstrauisch beäugt: In den Schulen ist immer noch kein Religionsunterricht erlaubt. "Hier lagen nicht nur die Trümmer der Kircheneinrichtungen, sondern auch der Glaube jahrelang am Boden", sagt Metzger, und er zeigt, dass mit jeder neuen Verstrebung auch das Christentum tragfähiger wird. Spenden sind dafür sehr willkommen.

Metzgers Tätigkeit wird dabei immer auch von der Vision eines anderen Ordensgründers beeinflusst: des heiligen Franziskus von Assisi. Der vernahm im Jahre 1205 in einer Vision die Stimme des Herrn durch das Kruzifix – in der maroden Kirche San Damiano: "Geh hin, stelle mein Haus wieder her, das zu zerfallen droht." Und er tut es. Mit seinen eigenen Händen.

