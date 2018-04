Eine Star-Schriftstellerin, ein Anwalt, zwei Campaigner und 11.000 Versprechen. Fertig war das erste digitale Referendum der Schweiz. Innerhalb weniger Tage haben Sibylle Berg, Philip Stolkin, Dimitri Rougy und Daniel Graf über die Online-Plattform We collect Tausende von Zusagen gesammelt. Von Leuten, die versprachen, sich gemeinsam gegen "Versicherungsspitzel" zu wehren.

Damit haben Berg und ihre Verbündeten bewiesen, dass funktioniert, was bisher in der Schweiz unmöglich war: Ohne die Unterstützung einer großen Partei, eines Verbandes oder einer NGO ein Referendum zu organisieren.

Politologe Claude Longchamp spricht von einem "absoluten Coup", er könne sich nicht erinnern, dass je ein Referendum in der Schweiz "auf Twitter geboren" worden sei. Dort, in diesem Mikrobloggingdienst, hat sich die Schriftstellerin Berg mit Gleichgesinnten vernetzt, nachdem Ende März klar geworden war: National- und Ständerat schaffen eine gesetzliche Grundlage, damit Angestellte von Versicherungen ihre Klienten, die im Verdacht stehen, missbräuchlich Leistungen zu beziehen, legal observieren können. Damit hätten sie mehr Kompetenzen als Ermittler in einem Strafprozess.

Die Sozialdemokraten oder die Grünen, die gegen das Gesetz waren, zeigten jedoch kein Interesse, das Referendum zu ergreifen. Man habe zu wenig Ressourcen und zu wenig Geld, hieß es, zu hoch sei das Risiko, im Wahljahr 2019 eine Debatte über Sozialschmarotzer anzuzetteln, wovon nur die SVP profitieren würde.

Berg und ihre Verbündeten interessierten diese Argumente nicht. Ihnen ist egal, was für Folgen eine solche Abstimmung haben könnte für ihre Partei und ihre politische Karriere. Sie haben etwas gegen dieses Gesetz. Jetzt.

Sie entschieden sich für ein ungewöhnliches Vorgehen: Zunächst fragten sie, wer bereit sei, ein Referendum zu unterstützen. Wer online zusagte, gab an, wie viele Unterschriften er sammeln könne und ob er bereit sei, Geld zu spenden. Sollten 5.000 Leute ihre Hilfe zusichern, werde das Referendum lanciert. Das Ziel war nach zwei Tagen übertroffen.

Kurz darauf schrieb Berg an ihre Unterstützer: "Unterwegs nach Bern, um das Referendum zu starten." Auf dem Bundesplatz trat sie vor ein paar Fans, die aus der ganzen Schweiz angereist waren. Sie applaudierten. Berg sagte danach in das Mikrofon eines Journalisten, sie engagiere sich, weil sie sich aufgeregt habe. "Es hat diesmal keine Überwindung gebraucht. Ich dachte, ich kann nicht warten, bis irgendeiner anfängt, weil vielleicht fängt keiner an."

Nun muss die Bewegung den Weg vom Internet auf die Straße finden. Unterschriftenbögen müssen ausgedruckt, 50.000 Menschen dazu gebracht werden, das Referendum tatsächlich zu unterschreiben. Dazu braucht es Kugelschreiber, Couverts, Briefmarken und vor allem: Überzeugungsarbeit.