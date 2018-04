Das "aber" ist ein kleines Wörtchen mit großer Macht. Vier Buchstaben, mit denen schnell jemand in die Defensive gebracht werden kann. Wenn also ein Wissenschaftler den Satz "Ich möchte hier keinen polemischen Grundton anschlagen" mit einem "aber" fortsetzt, ist klar, dass es um mehr geht als nur eine trockene Abhandlung von Forschungsergebnissen. Johann G. Zaller, Ökologe an der Universität für Bodenkultur in Wien, macht daraus auch keinen Hehl und schreibt: "Es braucht eine radikale Veränderung unserer gegenwärtig recht unbekümmerten Einstellungen gegenüber Pestiziden."

Hinter Zallers 240-Seiten-Abrechnung mit der Pflanzengift-Industrie steckt auch eine persönliche Erfahrung. Untersuchungen, die der Agrarchemie-Lobby ungelegen kommen, haben ein Nachspiel. Der Leiter des Instituts für Zoologie berichtet etwa vom Internet-Pranger, an den er und seine Kollegen gestellt wurden. Grund war eine Studie über die träge machenden Effekte von Glyphosat, dem meistverkauften Pestizid der Welt, auf Regenwürmer.

Einen sarkastischen Ton kann sich Zaller zuweilen nicht verkneifen. Doch hinter dem aktivistischen Antrieb steckt der nüchterne Blick des Forschers, der in bester populärwissenschaftlicher Manier für den Leser aufbereitet, was sonst oft nur in Fachkreisen zirkuliert. Etwa unser alltäglicher Kontakt mit den chemischen Keulen, egal ob im Museum oder im Flugzeug. Die Schwachstellen der vermeintlich strengen Zulassungsverfahren und die Nichtigkeit von Grenzwerten. Oder Studien, die von den Herstellern durchgeführt werden, wie einst, als Tabakschäden von Zigarettenproduzenten getestet wurden. Natürlich geht es auch um die Folgen für Mensch und Ökosystem – und um Alternativen. Da hat Zaller eine gute und eine schlechte Nachricht: Er hält eine funktionierende Landwirtschaft und die Ernährung der Weltbevölkerung ohne Pestizide für machbar. Doch der Einzelne kann offenbar nicht viel mehr tun, als auf eine Politik zu warten, die sich nicht der Agrarlobby beugt.

Johann G. Zaller: Unser täglich Gift. Pestizide. Die unterschätzte Gefahr; Deuticke Verlag 2018, 240 S., 20 €