Es war Sonntag, die Sonne schien wie schon lange nicht mehr, und es liefen über 30.000 Halbmarathon-Teilnehmer durch Berlin, wobei man später erfahren würde, dass jener Halbmarathon wahrscheinlich Ziel eines islamistischen Terroranschlags hatte werden sollen, bevor sich herausstellte, es sei wohl doch keiner geplant gewesen. Die Teilnehmer des Marathons jedenfalls, sie schwitzten, tranken neongrüne Sportgetränke, und sie liefen über den Kurfürstendamm an der Berliner Schaubühne vorbei, in der an jenem Sonntag ein Podiumsgespräch zum Thema "Autonomie und Opposition – Denken in einer schlechten Welt" abgehalten wurde. Im Rahmen des Festivals Internationale Neue Dramatik (FIND) sprachen dort der französische Star-Nachdenker Didier Eribon (Philosoph und Soziologe), der ebenfalls französische Nachdenker und Eribon nahestehende Geoffroy de Lagasnerie (ebenfalls Philosoph und Soziologe) mit der Parteivorsitzenden der Linken, also Katja Kipping.

In einem großen schwarzen Raum ohne Fenster sitzend, fragte man sich, was all die Menschen an diesem sonnigen Sonntag in diesem schwarzen Viereck machten und was als Freizeitbeschäftigung eigentlich autoaggressiver war: hier zu sitzen oder durch Berlin zu joggen. Denn man könnte ja auch andere Dinge tun, mit seiner klassischen Familienkonstellation ein Eis essen und die Welt genauso gut wie schlecht finden, zum Beispiel. Aber das, so lernte das Publikum durch die Übersetzungskopfhörer, ist eigentlich ein Problem.

Denn der Rückzug ins Private, so erklärte de Lagasnerie, sofern man seine komplizierte Sprache richtig verstand, sei nicht wirklich okay, weil Bestätigung der herrschenden neoliberalen Verhältnisse. Und während man da als aufgeklärter, akademischer Zeitungsmensch natürlich sofort salutieren wollte, fragte man sich aber auch, wie man die sogenannten Verhältnisse konkret verändern könnte. Einen Podcast machen? Bewaffneter Untergrund? Wählen gehen? Gruppenarbeit mit Jugendlichen, um sie davon abzuhalten, Attentate zu planen? Zu Podiumsdiskussionen gehen, deren Teilnehmer sich so einig sind, dass man nicht anwesend sein muss, weil Googeln reicht? Und dann wurde man ein bisschen traurig, nicht nur weil einem nichts Gutes einfiel, das die Verhältnisse geändert hätte, sondern auch weil man in Gedanken gewöhnliche antiintellektuelle Reflexe vollzog, wobei es um sie, also die Intellektuellen und ihre Funktion, dann auch auf der Bühne ging. Dazu einer der Philosophen, hastig dekonstruiert und mitgeschrieben: Die Aufgabe des Intellektuellen sei es, den Menschen zu helfen, ihre Kämpfe besser zu verstehen. Okay, dachte man und fand sich wieder so antiintellektuell. Denn man fühlte natürlich sofort mit all den Arbeitern mit, die, ähnlich wie man selbst, sicher Mühe hätten, dem aufgeführten Talk zu folgen, solange Katja Kipping kein Tagesschau-Deutsch sprach.

Aber dieses Problem war glücklicherweise schon mitgedacht worden, sinngemäß: Man müsse darüber nachdenken, wie man das kulturelle Leben allen zugänglich machen könne. Wenn Menschen davon ausgeschlossen seien, fühlten sie sich wie im Krieg gegenüber dieser Welt. Kunst, die sich die Frage nach dem Zugang nicht stelle, beteilige sich an dieser Ausgrenzung. Was aber, fragte man sich, ist mit den Erzeugnissen von sogenannten Intellektuellen? Ist das Zugangsproblem schon gelöst, wenn sie sagen, dass es ein Problem (in diesem Fall einen Raum voller Akademiker) gibt?

Da war man dann als Zuschauer tatsächlich kurz im Krieg, nicht zuletzt weil man sich mindestens ausgeschlossen wie eingeschlossen fühlte und halt wirklich nicht wollte, dass nun von Kunst und Verantwortung gesprochen wurde. Und so knallte man, in dem schwarzen Kasten sitzend, ständig gegen alle möglichen Haupt- und Nebenwidersprüche und landete schließlich bei der Überlegung, ob nun das Problem das Problem war (die Verhältnisse, Sie wissen schon), welches man den Rednern nicht vorwerfen konnte. Oder ob die Redner, genau wie dieser genervte und in seinen Einwänden erwartbare Rezeptionstext, nicht Teil des Problems waren, das das Problem ist. Und schließlich: Man hätte auch ein Eis essen gehen können, was wäre das Problem gewesen?