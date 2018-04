Zwei Arten, sich die Zukunft auszumalen, gibt es im gegenwärtigen Denken. Die dystopische sieht überall den Untergang kommen. Bruno-Latour-Leser teilen Wasserstandsmeldungen sich erhitzender Ozeane. Leute, die sich auf Facebook politisiert haben, posten Texte, in denen an allem der Neoliberalismus schuld ist. Gegen diesen planetarischen Pessimismus stehen die technophilen Akzelerationisten. Vielleicht hat die Moderne wirklich mehr zerstört als geschaffen, sagen sie, aber große Probleme lassen sich nur technisch lösen: mit Sonnenplanen gegen den Klimawandel, mit Kryptowährungen gegen das Zentralbankregime!

Auch Anna Lowenhaupt Tsings Essay Der Pilz am Ende der Welt nimmt das große Ganze in den Blick. Wie so viele Wissenschaftler in den letzten Jahren untersucht die Anthropologin von der kalifornischen Universität Santa Cruz die Prozesse, die das globale Ökosystem in den vergangenen 200 Jahren irreversibel verändert haben: kapitalistische Akkumulation, Globalisierung, die Störung biologischer und gesellschaftlicher Systeme durch Kolonisierung, Technisierung, erzwungene und freiwillige Migration.

Das Besänftigende an Tsings Buch ist allerdings, dass es sich weder dem dystopischen noch dem utopischen Schema zuordnen lässt. Weder prophezeit es uns, dass wir von der Moderne und dem Kapitalismus erlöst werden können, noch sieht es den Planeten auf dem Weg in den definitiven Ruin. Tsings Prämisse ist einfacher, zeitloser: Wir leben längst in Ruinen. Es ist ein andauerndes Wunder, dass es überhaupt noch Leben gibt. Und erzählen lassen sich die Strategien dieses resilienten, improvisierten Lebens anhand eines Pilzes.

Tsings konkreter Gegenstand ist der Matsutake, ein in Japan verehrter Speisepilz, für den angeblich schon Kilogrammpreise von bis zu 2000 Dollar gezahlt wurden. Seit Jahrhunderten werden der Geschmack und die Anmut des Matsutake in japanischer Lyrik und Malerei illustriert. Anders als die meisten Speisepilze wächst der Pilz nur in Symbiose mit bestimmten Bäumen, bevorzugt mit der Japanischen Rotkiefer. Am liebsten hat er karge, mineralische Böden, aus denen er Nährstoffe für seine Wirtspflanzen löst.

Unter welchen Umständen genau er Fruchtkörper ausbildet, bleibt bis heute rätselhaft. Wenn das Milieu zu artenreich und lebensfreundlich ist, zeigt er sich nicht. Alle Versuche der Laborzüchtung schlugen fehl. Man kann nur das tun, was Menschen in Japan seit Jahrhunderten getan haben: das Gleichgewicht eines Waldes stören, indem man einen Teil abbrennt oder das Unterholz entfernt. Und dann einige Jahre warten, ob der Pilz gedeiht.

Ein knappes Jahrzehnt hat Tsing damit verbracht, die Ökologien zu erforschen, die sich rund um die Matsutake-Vorkommen in Japan, Skandinavien und Nordamerika entwickelt haben. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war der Pilz aus Japan nahezu verschwunden, aber japanische Einwanderer entdeckten ihn in den Wäldern an der Westküste der USA. Im Bundesstaat Oregon hatte die industrielle Forstwirtschaft die angestammte Biosphäre zerstört. Die mächtigen, von den indigenen Völkern verehrten Ponderosa-Kiefern waren gerodet worden, und die Aufforstung mit dieser wertvollen Art misslang. Es wuchsen fast nur noch kleine, ökonomisch wertlose Drehkiefern. Aus Gründen, die niemand genau erklären kann, gefiel dem Matsutake dieses Umfeld.

Tsing nimmt sich viel Zeit, um die Geschichten der verschiedenen Sammlergruppen zu erzählen, die sich seitdem provisorisch in den Wäldern Oregons angesiedelt haben. Fast immer sind es Geflüchtete oder Auswanderer aus asiatischen Ländern, aus Laos, Kambodscha oder Japan, die im Aufspüren der Pilze ihr saisonales Glück suchen. Manchmal genügt die Ausbeute eines Herbstes, um das ganze Jahr zu leben. Manchmal finden sie kaum etwas. Die Suche nach dem unberechenbaren Gewächs hat etwas Anarchisches, Spielerisches, und ist doch kapitalistisches Geschäft. Ein informelles Netz aus Aufkäufern, Zwischenhändlern und Exporteuren bringt den Pilz auf japanische Gourmetmärkte. Die Instabilität des Matsutake verhindert, dass dieser Wirtschaftskreislauf feste Strukturen ausbildet.

Es klingt ein bisschen kitschig und nach allzu großer Übereinstimmung von Inhalt und Form, aber man kann sich in Tsings Essay tatsächlich wie bei einer Pilzsuche verlaufen, kann Kapitel überspringen, sich auf Abbildungen und Bildunterschriften konzentrieren oder in methodischen Exkursen darüber staunen, wie Biologen, Ökonomen und Ethnografen in der Matsutake-Forschung zusammenarbeiten. Autobiografische Anekdoten mischen sich mit Naturbeschreibungen, Theorien protokapitalistischer Vergesellschaftung mit Erzählungen postindustrieller, migrantischer Prekarität. Das ist nie langweilig oder pedantisch, sondern immer genau das, was die Autorin sich vorgenommen hat zu schreiben: ein Lesebuch für eine Welt, die ohne leitende Fortschrittserzählung auskommen muss.

Anna Lowenhaupt Tsing: Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus; a. d. Engl. v. Dirk Höfer

Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2018; 447 S., 28,– €, als E-Book 23,99 €