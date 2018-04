Als Gefängnispsychologe sehe ich Fotos von Leichen, abgetrennten Köpfen, misshandelten Kindern. Das Wissen um all dieses Leid erschöpft mich. Aber ich darf mich davon nicht zu sehr runterziehen lassen: Die Männer, die das getan haben, kommen einmal pro Woche für ein Therapiegespräch zu mir.

Mein Büro liegt im Gefängnis, auf dem Flur zwischen den Zellen. An meine Tür darf man immer klopfen, auch außerhalb der Sprechzeiten. Manchmal brauchen die Inhaftierten Monate, bis sie offen mit mir reden, über ihr Leben vor der Haft. Einmal kam ein Mann zu mir, der im Suff eine Frau totgeschlagen hatte. Auf seinem T-Shirt stand "Kampftrinker". Bei solchen Menschen geht es darum, überhaupt erst mal ein Bewusstsein dafür zu erarbeiten, dass da etwas nicht stimmt.

Uwe Kazenmaier 55, betreut als Psychologe inhaftierte Schwerverbrecher in der JVA Berlin-Tegel.

Das Klischee der schlimmen Kindheit trifft übrigens zu: Viele wurden früh Opfer von Gewalt, sie wurden von ihren Eltern vernachlässigt oder misshandelt. Ich versuche dann, das Kind von damals zu finden. Das ist wichtig, um eine Verbindung aufzubauen, denn erst wenn Inhaftierte mir vertrauen, nehmen sie auch Feedback an. Und das brauchen sie für eine Resozialisierung. Ständig.

Viele drängen im Gespräch auf ihre Entlassung, vor allem Insassen mit Familie, kleinen Kindern. Wenn ich denen sage, nein, Sie sind noch zu gefährlich, brüllen sie mich schon mal an: Sie versauen mein Leben! Aber dafür, dass die Ehe zerbricht oder die Beziehung zum Kind leidet, dass seine Frau mich anruft und weint, dafür bin nicht ich verantwortlich. In solchen Momenten muss ich mir manchmal den Straftäter in Erinnerung rufen – die Tat des Menschen, der vor mir sitzt.

Am verletzlichsten bin ich, wenn es um Kinder geht. Ich hatte einmal einen Inhaftierten, der hat als Auftragsmörder eine Mutter und ihr Kind getötet, keine fünf Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt war mein Sohn im selben Alter. Als ich Fotos der Tat sah, habe ich an ihn denken und die Arbeit erst mal unterbrechen müssen, um nach Hause zu fahren.

Im Privatleben abzuschalten fällt mir schwer. Manchmal bekomme ich am Wochenende einen Anruf, während ich mit meiner Familie zu Mittag esse – ein Gefangener ist geflohen. Was ich über den wisse? Dann sitzt zwischen Frau und Kindern gefühlt ein Knacki mit am Tisch. Auch mein Verhalten im Alltag hat sich verändert: Wenn ich einen Fremden im Hausflur treffe, frage ich sofort: Was machen Sie hier? Ich kann nicht anders, ich muss aufpassen.

Wenn Sie in unserer neuen Rubrik berichten möchten, "Wie es wirklich ist", melden Sie sich bei uns: wirklich@zeit.de