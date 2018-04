Warum tragen die Wachsoldaten vor dem Buckingham Palace diese komischen Bärenfellmützen? Warum sollen Männer aufstehen, wenn eine Dame an den Tisch tritt? Welchen Sinn hat die spanische Sitte, vor einem Fußballspiel für die gegnerische Mannschaft, sofern sie den Meistertitel erstritten hat, Spalier zu stehen? Militärhistoriker werden die Entstehung der sogenannten Grenadiermütze erklären können, die man auch bei königlichen Leibgarden in Dänemark oder Belgien findet. Sittenhistoriker werden von dem ehemals dichten Geflecht männlicher Respektsgesten im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht zu berichten wissen.

Fußballhistoriker kennen gewiss auch den Ursprung des Pasillo, der in den Begegnungen zwischen Real Madrid und FC Barcelona ein festes Ritual geworden ist. Aber für alles Geschichtliche gilt, dass es selbstverständlich nichts über den praktischen Nutzen in der Gegenwart sagt. Man darf die Frage danach gar nicht stellen, wenn man die Sitte nicht abschaffen will.

So gesehen könnte die Erklärung von Zinédine Zidane, dem Trainer der königlichen Madrilenen, bei der nächsten Begegnung mit Barcelona am 7. Mai nicht für die Katalanen Spalier stehen zu wollen, das Ende des schönen Rituals bedeuten: "Ich verstehe den Pasillo nicht." Man könnte jetzt lange darüber spekulieren, warum der Franzose nicht versteht, was in seinem Gastland Tradition hat. Sind ritterliche Gesten seiner Mentalität fremd?

Tatsächlich hat er seiner Unverständniserklärung eine zweite Bemerkung nachgeschoben, die erkennen lässt, dass er sich von den Katalanen beleidigt fühlt: "Barcelona hat diese Tradition schon gebrochen, sie existiert nicht mehr." Am 23. September vergangenen Jahres, bei der letzten der klassischen (El Clásico genannten) Begegnungen der beiden Clubs, habe Barça seinerseits den Pasillo unterschlagen. Real hatte allerdings gerade die Club-WM gewonnen, nicht den spanischen Titel.

Wie auch immer: Hinter diesem Spiel gegenseitiger Verweigerung stehen offenbar eifersüchtige Überlegungen über den Status der Mannschaften. Unter anderem gilt es den Madrilenen als unpassend, im Mai vor den Katalanen Spalier zu stehen, wenn diese nicht nur den letzten, sondern womöglich schon den kommenden Meistertitel rechnerisch sicher haben. So oder ähnlich; es ist sehr kompliziert. Dass es aber überhaupt solche Überlegungen gibt, spricht eher für die Lebendigkeit des Rituals.

Allerdings kann man fragen, ob dieser Streit dem Pasillo auch die inhaltlich richtige Bedeutung zumisst. Könnte es nicht sein, dass der Sinn des Spalierstehens darin besteht, dass es ganz automatisch ausgeführt wird? Unabhängig davon, ob man gerade beleidigt ist? Ein Kavalier hat sich ja auch vom Tisch zu erheben, wenn er die hinzutretende Dame unsympathisch findet. Die Bärenfellmützen, die unter anderem eingeführt wurden, weil sie leicht sind und regendicht, müssen schließlich auch getragen werden, wenn die Sonne glüht.

Vieles spricht dafür, dass der Sinn jeder Sitte in ihrer gedankenlosen Anwendung besteht. Mag sein, das Klima zwischen Real Madrid und Barça passt gerade nicht für den Pasillo. Aber nichts wird mehr passend erscheinen, wenn schon das Spalierstehen nicht passt.

Der alte kleine Fiat 500 (nicht der neue, modern vergrößerte) hatte unter der Motorhaube am Heck eine unauffällige Schraube, an der auf den ersten Blick nur der Luftfilter befestigt zu sein schien. Aber wenn man sie unachtsam löste, um den Filter zu wechseln, purzelten große Teile des ganzen Motors aus dem Auto heraus. Es könnte gut sein, dass der Pasillo für den spanischen Fußball genau das ist, was diese Schraube für den schönen alten Fiat war.