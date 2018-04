© Petra Bahr

Vor dem Fenster singt eine spanische Jugendgruppe. Es ist nachts um zwei. Klar, denke ich und drehe mich wieder um. Wir sind in der heiligen Stadt. In Rom singen die Pilger auch noch, wenn andere längst schlafen. Doch als ich, nun hellwach, genau hinhöre, erkenne ich eine berühmte Fußballhymne wieder.

"Was machen Sie denn in Rom? Wollen Sie etwa auf die andere Seite der Macht?", witzelt der katholische Kollege. "Bestimmt in Sachen Ökumene unterwegs. Da gibt es ja viel zu tun", nickt ein anderer verständnisvoll.

Dass Rom auch die Stadt der Wahl für Protestanten war, ist in Vergessenheit geraten. Nein, nicht nur Luther war hier und kehrte der Stadt und ihrem Treiben wutentbrannt den Rücken zu. Heute lebt in der Stadt eine kleine, aber feine lutherische Gemeinde, die sogar eine eigene Hochschule hat.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Von Italiensehnsucht angetrieben, kamen die jungen Leute aber schon seit dem 18. Jahrhundert aus nördlicheren Gefilden, um hier ihr künstlerisches Glück und ein freies Leben zu suchen. Groß war die Zahl der Söhne von Pastoren und preußischen Beamten, das ist so verbürgt wie der Kummer der Eltern. Die, die hier starben, liegen auf einem der berühmtesten Friedhöfe der Stadt.

Schön ist es auf dem Cimitero dei protestanti. Dabei durften diese protestantischen Römer nur nachts und außerhalb der Stadt beerdigt werden. Archäologen und Althistoriker liegen hier, Philosophen, Schriftsteller und Bildhauer, Maler und Glückssucher, die vom Erbe lebten. Ein paar Frauen sind auch darunter.

Eine Gemeinde der Abtrünnigen, die in der heiligen Stadt einen Sehnsuchtsort gefunden haben oder ihn in den Straßen der heiligen und ganz und gar weltlichen Stadt vergeblich gesucht haben.