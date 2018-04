Jeder leidenschaftliche Bahnfahrer hat ein paar Wünsche, die sich niemals erfüllen. Einer lautet: "Wieso, verflixt, weiß ich nicht schon vor Einfahrt des Zuges, wo ich Platz zum Hinsetzen finde?" Virulent wird dieser Wunsch vor allem dort, wo man keinen Sitzplatz reservieren kann – etwa im Nahverkehr. Aber von wegen unerfüllt: Mitte November wurde genau das für die Fahrgäste der U-Bahn wahr. An der Haltestelle Wandsbek Markt installierte die Hochbahn ein Stück Zukunft in Form einer sogenannten Platzampel: Ein farbiger LED-Streifen an der Bahnsteigdecke zeigte den Wartenden, schon bevor die U-Bahn kam, in welchen Wagen es noch Sitzplätze gab. Wo das Lichtband grün war, hieß das: In diesem Waggon sind noch reichlich Sitzgelegenheiten vorhanden, Gelb bedeutete, dass es schon recht voll war, und Rot stand für: Hier könnte es sitzplatzmäßig eng werden. Wer also auf einen Sitzplatz erpicht war, hatte so etwa ein, zwei Minuten vor Einfahrt der U-Bahn Gelegenheit, sich bei "Grün" oder "Gelb" zu positionieren – ein Traum!

Falls Sie sich nun fragen, wie das Ganze denn technisch funktionierte, über Sensoren in den Sitzflächen oder per Videoscan: Es war von Menschenhand gemacht. An der vorherigen Haltestelle, der Straßburger Straße, standen Hochbahn-Azubis und Studenten, zählten die Wageninsassen und übermittelten die Infos per Funkgerät an einen Kollegen, der die Farben an der Station Wandsbek Markt einstellte. Auf Dauer etwas umständlich?

Nun, es war ja nur ein zweiwöchiger Feldversuch, um zu sehen, ob die U-Bahn-Kunden diesen Service annehmen würden. Sicher doch, sagen Sie? Das hatten Fahrgäste auch gesagt, als man sie vorher befragte: 90 Prozent der Vielfahrer gaben an, sich an der Rot-Gelb-Grün-Anzeige orientieren und dort einsteigen zu wollen, wo die Wagen leer waren. Als die Platzampel installiert war, ergab sich allerdings ein völlig anderes Bild: Auf dem Bahnsteig tat sich – so gut wie nichts. "Weder Viel- noch Gelegenheitsfahrer veränderten ihre Position aufgrund der LED-Leuchten merklich", sagt Constanze Dinse von der Hochbahn. Hatten sie den vielfach erklärten Sinn der farbigen Lichtlein etwa immer noch nicht begriffen? Nein, schuld sind, fand die Hochbahn heraus, die "Bahnsteigoptimierer". Jene Fahrgäste, die häufig auf denselben Strecken unterwegs sind, also die Mehrzahl der U-Bahn-Nutzer. "Diese überlegen genau, welchen Ausgang oder Treppenaufgang sie bei ihrer nächsten Haltestelle nutzen", sagt Dinse, "wählen dementsprechend den Wagen aus, der bei der Einfahrt in dessen Nähe hält – und somit eben auch ihre Warteposition am Bahnsteig."

So erklärt es sich auch, dass die ersten und letzten Wagen einer U-Bahn meist die vollsten sind. Und so viel zu den unerfüllten Wünschen der Bahnfahrer, zumindest im Nahverkehr. Anhand der überwältigenden Abstimmung mit den Füßen verwarf die Hochbahn die schicke Idee mit der Platzampel schnell wieder. "Das Ziel der gleichmäßigen Fahrgastverteilung geben wir insgesamt nicht auf", kündigt Constanze Dinse allerdings an. In Japan etwa gibt es auf manchen Bahnhöfen kräftige Angestellte, die Fahrgäste ganz ohne LED-Hilfe dort in die Wagen drücken, wo noch Platz ist – aber Unsinn, das hat Frau Dinse damit natürlich nicht gemeint!