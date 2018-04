Gerhard Bronner war ein Kabarettist, berühmt geworden an der Seite Helmut Qualtingers. Er war außerdem Musiker und Schriftsteller. Mit diesen Fähigkeiten leitete er auch eine Radiosendung, die Schlager für Fortgeschrittene hieß, und weil er darin seinem konservativen Geschmack Ausdruck verlieh, verspottete ihn Lukas Resetarits, ein anderer Kabarettist. Er nannte Bronners Sendung: Schläge für Fortgeschrittene.

Einer dieser Schläge wurde neulich im Fernsehen wieder gezeigt. Da hörte man Bronner über die Beatles sagen: "Über diese Brüder sag ich erst was, wenn sie beim Friseur waren!" Die Beatles haben nichts von Bronners Geringschätzung mitbekommen. Aber Tom Jones hat sich höchstpersönlich anhören müssen, was Prinz Philip, der Gatte der Queen, zur Sangeskunst des Walisers meinte: "Womit gurgeln Sie, mit Kieselsteinen?" Da macht ein Aristokrat von seinem Bürgerrecht Gebrauch und leistet sich eine obsessive Aversion gegen ein kulturindustrielles Stimmprodukt. Ein anderes Mal ließ Prinz Philip über Tom Jones von sich hören: "Es ist mir unbegreiflich, wie es möglich ist, dass jemand so viel Geld verdient, indem er derart schauderhafte Lieder singt."

Als Republikaner möchte man, wenn diese Hoheit ans Geldverdienen erinnert, sofort die Retourkutsche anspannen. Aber man hat auch Ohren, und die muss man vor den Ohrwürmern des Tom Jones schützen. Der Prinz, ein echter Mountbatten, knüpfte an den armen reichen Jones sogar eine finanzpolitische Überlegung. In einer Diskussion widersprach er der Vorstellung, die britische Wirtschaft würde stagnieren: "Und was ist mit Tom Jones? Er hat eine Million verdient, dabei ist er ein grauenhafter Sänger." Diese und andere Stellungnahmen kann man Rory Scarfes Band Royally Incorrect über Philip entnehmen.

Die Bezeichnung "Prinz Fettnapf" im Untertitel ist ein schwacher Witz, der umso mehr schwächelt, als das Buch durch eine verständliche Unentschiedenheit auffällt: Soll man den Prinzen verehren, weil er hin und wieder witzig ist, oder soll man den Kopf über seine Plumpheit schütteln: "Wenn ein Mann seiner Frau die Autotür öffnet, kann das zweierlei bedeuten: Entweder ist es eine neue Frau oder ein neues Auto."

Es kann aber sein, dass die Welt der Wagen und Gesänge die Funktion hat, uns Urteile zu entlocken. Das Schöne ist nicht der Gesang, sondern dass wir ihn – wie der Kabarettist oder die Hoheit – beredt scheußlich finden können. Darin hat jeder eine Souveränität, die ihm sonst abgeht und die sich von der eines Prinzgemahls kaum unterscheidet.

Rory Scarfe: Royally Incorrect. Die besten Sprüche von Philip, Prinz Fettnapf; aus dem Englischen von Christoph Bausum; C. H. Beck, München 2018; 127 S., 8,95 €, als E-Book 7,99 €