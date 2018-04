I. Kreis und Schlange

Der Kreis hat schon lange eine besondere Bedeutung. Im Wörterbuch der Brüder Grimm heißt es: "Das Runde, besonders der Kreis und die Kugel, erweckt den Eindruck des in sich Abgeschlossenen, Fertigen, Vollkommenen." Und im alten Ägypten symbolisierte der Uroboros, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, den Lebenszyklus, die ewige Wiederkehr. So ist der oder das Tondo, das Rundbild als Gemälde oder Relief, weitaus mehr als nur eine formale Spielerei.

II. Münzen und Weinschalen

Das Tondo hatte verschiedene historische Vorläufer: Schon in der Antike wurden Münzen mit dem Herrscherbildnis und einer symbolischen Darstellung als Rückseite gestaltet. Mit der Vasenmalerei, vor allem dem Bemalen flacher Weinschalen (Kylix), sind viele Rundbilder überliefert, die mythologische Szenen abbilden. Und in griechisch-römischer Zeit dienten Porträtköpfe, die als steinernes Relief aus einem runden Rahmen hervorragen, als Architekturdetail.

III. Wickelkinder und Maria

In der Renaissance wurde die Rundmalerei in Kupferstichen übernommen. Diese bildeten den Kopf eines berühmten Mannes, ob Kaiser, König, Fürst, Philosoph, Dichter oder Maler, wie in Stein gehauen in einem runden Rahmen ab, zum Beispiel in den Künstlerviten des Architekten Giorgio Vasari und des Malers Joachim von Sandrart. Auch in der Bauplastik und der Malerei waren Tondi beliebt. Die berühmtesten Beispiele sind die zehn blau-weißen Terrakotta-Tondi der "Wickelkinder" von Andrea della Robbia am Ospedale degli Innocenti in Florenz und die Mariendarstellungen des Tondo Doni von Michelangelo.

IV. Baselitz und Hirst

Auch Raffael fertigte mit Madonna della seggiola ein berühmtes Tondo. Mit diesem ist die Anekdote verbunden, Raffael habe in einer Schenke angesichts des anrührenden Bildes einer Mutter mit zwei Knaben einen ersten Entwurf auf den Boden eines Weinfasses gemalt und damit das Tondo erfunden. Doch das früheste klassische Rundbild ist La Grande Pietà ronde des Niederländers Johan Maelwael von 1400. Bis heute wählen Maler immer wieder diese Form, wie das ironische Selbsporträt von Baselitz mit seiner Frau oder die "Spin-Paintings" von Damien Hirst zeigen.