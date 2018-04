Auf die Barrikaden! Der Jugendprotest der sechziger Jahre war ein Ereignis von globaler Dimension. 50 Jahre nach 1968 lohnt einmal mehr der Blick auf die internationalen Schauplätze der Bewegung.



USA: Gleiche Rechte – freie Rede

Herbst 1964, University of California, Berkeley: Schon länger gärt es unter den Studenten. Als nun ein schwarzer Bürgerrechtsaktivist auf dem Campus festgenommen wird, proben sie den Aufstand. Das Free Speech Movement, angeführt von dem Studenten Mario Savio, besetzt die Universität – der Auftakt der amerikanischen 68er-Revolte.

Deren Anfänge liegen in den fünfziger Jahren, als im Süden die Bürgerrechtsbewegung Fahrt aufnimmt. Bald engagieren sich auch weiße Studenten in Kampagnen gegen die Apartheid. Inspiriert von dieser Erfahrung, artikulieren sie ihren eigenen Unmut: über den Rassismus und die ideologische wie militärische Hochrüstung im Kalten Krieg. 1962 veröffentlichen die Students for a Democratic Society (SDS) ihr Port Huron Statement – das Gründungsdokument einer Neuen Linken, die einen Weg jenseits von Sowjetkommunismus und Kapitalismus sucht.

Von 1965 an befeuert die Empörung über den Krieg in Vietnam den Protest. Und mit der Zeit radikalisieren sich die Aktivisten. 1967 kommt es am Rand einer karnevalesken "Eroberung" des Pentagon in Washington – durch bunt verkleidete "Legionen" von Demonstranten in Militärkostümen und Fantasiegewändern – zu Ausschreitungen. Im selben Jahr feiert in San Francisco und an anderen Orten der Westküste die durch und durch friedliche Hippie-Bewegung mit LSD, Happenings und psychedelischem Rock einen Summer of Love.

1968 geht als Jahr der Gewalt in die Geschichte ein: Am 4. April wird der Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet, am 6. Juni Robert F. Kennedy. In Vietnam sterben so viele US-Soldaten wie in keinem Kriegsjahr zuvor; amerikanische Kriegsverbrechen wie das Massaker von My Lai, dem mehr als 500 Zivilisten zum Opfer fallen, entsetzen die Öffentlichkeit. An der im Frühjahr besetzten Columbia University in New York droht der Studentenführer Mark Rudd (der sich später den militanten Weathermen anschließt) mit einem gewaltsamen Umsturz. Und im August gehen Polizeitruppen in Chicago hemmungslos gegen eine Kundgebung während des Nominierungsparteitages der Demokraten vor. Zu ihrem neuen Präsidenten wählen die Amerikaner wenig später Richard Nixon, der Law and Order verspricht statt Peace and Love.

Mexiko: Die Toten von Tlatelolco

Olympische Spiele in Mexiko: Zwei US-Athleten zeigen den Black-Power-Gruß. © AP Photo/dpa

Bei den Olympischen Spielen 1968 erheben die beiden afroamerikanischen Athleten Tommie Smith und John Carlos während der Siegerehrung die geballte Faust zum Black-Power-Gruß. Das Foto geht um die Welt. In Mexiko ruft die Chiffre "68" allerdings auch ganz andere Szenen in Erinnerung.

Am 2. Oktober des Jahres protestieren etliche Tausend Studenten, Arbeiter und Angestellte für eine Liberalisierung des seit fast 40 Jahren von der Partido Revolucionario Institucional autokratisch regierten Landes. 5.000 Soldaten umstellen den Platz der Drei Kulturen im Stadtteil Tlatelolco von Mexiko-Stadt, wo sich die Demonstranten versammelt haben, und feuern in die Menge. Etwa 300 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt, Tausende festgenommen. Zehn Tage vor Beginn der als Friedensfest inszenierten Olympiade besiegelt das Blutbad das jähe Ende der mexikanischen Studentenbewegung.

Brasilien: "Es ist verboten zu verbieten!"

Wie in Mexiko richtet sich der Protest in Brasilien nicht nur gegen autoritäre Mentalitäten und "Strukturen", sondern gegen eine autoritäre Regierung. Seit 1964 ist das Land eine Militärdiktatur. Linke Studentengruppen agieren aus dem Untergrund heraus. Anfang 1968 entzündet sich an einer Hochschulreform offener Protest.

Zunächst verläuft er friedlich. Dann, am 28. März, erschießt die Militärpolizei in Rio de Janeiro den 18-jährigen Schüler Edson Luis de Lima Souto. Rasch weitet sich die Revolte nun aus; Teile der Arbeiterschaft schließen sich den Studenten an. Im Sommer demonstrieren in Rio 100.000 Menschen.