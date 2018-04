I. Die Bedeutung

Unter "Académien" versteht man nicht etwa Ausbildungsstätten für Künstler, sondern Fotografien von Aktmodellen aus dem 19. Jahrhundert, also Vorläufer heutiger Bildbände mit Aktfotografie. Die Motive der Académien waren antiken Skulpturen oder berühmten Gemälden nachempfunden, wobei sich "Venus" und "Aphrodite", weil hüllenlos, besonderer Beliebtheit erfreuten. Die Académien waren also ein billiger Ersatz für jene Aktmodelle, die bis dahin für die mythischen Gestalten und die klassischen Helden posieren mussten. Angefertigt wurden sie meist von Künstlern, die mit Pinsel und Zeichenstift keinen Erfolg hatten und sich deswegen der Kamera bedienten. Die im 19. Jahrhundert aufkommende Fotografie brachte also nicht nur viele Maler um das lukrative Brotgeschäft des Porträtierens, sie schuf für manchen Künstler auch neue Einnahmequellen.

II. Die Herkunft

Das Wort "Académie" klingt bildungsschwer und nach Studienfleiß. Und es ist tatsächlich geliehen von den Akademien, die zuerst im 16. Jahrhundert als private Künstlerzirkel entstanden. Und die dann im 17. Jahrhundert mit dem Segen des Souveräns Maler, Bildhauer und Architekten vom Zunftzwang befreiten – und sie dem Herrscherlob verpflichteten. Accademia nannte man seit der Renaissance auch eine Zusammenkunft von Künstlern, um nach dem nackten lebenden Modell zu zeichnen. Im Französischen hatte sich deswegen académie für einen Akt als Zeichnung oder Gemälde eingebürgert.

III. Das Geschäft

In den meisten Akademien waren nur Männer als Aktmodelle zugelassen. Noch 1874 handelten sich die Berliner Studenten eine Absage ein, als sie auch weibliche Modelle forderten, obwohl das an anderen Akademien bereits seit der Jahrhundertmitte üblich war. Die fotografische Variante musste sich nicht daran halten. Sie changierte daher zwischen Malvorlage und Pornografie. Denn jenseits ihres ursprünglichen Zweckes verkauften sich die "Académien", als kleinformatige Carte de Visite oder als Postkarte in beträchtlichen Auflagen gedruckt, recht gut als erotische Konterbande.

IV. Der Skandal

Als um die Wende zum 20. Jahrhundert auch Frauen zögerlich an den Akademien zugelassen wurden, blieb ihnen der Aktsaal jedoch verschlossen. Blumen, Kinder, Katzen sollten ihre Motive sein. Die Fähigkeit, das Abbild eines nackten Menschen in ein Kunstwerk zu verwandeln, wurde ihnen abgesprochen. Deshalb war Suzanne Valadon für ihre Zeit eine skandalöse Ausnahme. 1865 als Tochter einer Wäscherin geboren, verließ sie früh die Klosterschule, um eine Ausbildung zu beginnen. Lange arbeitete sie sich die Finger wund. Schmückte Hüte mit Federn und verdiente ihr Geld in einer Fabrik für Grabkränze. Aber im Montmarte lernte sie auch viele Maler kennen. Nachdem sie für Puvis de Chavannes, Auguste Renoir und Henri de Toulouse-Lautrec Modell gestanden hatte, begann sie selbst zu malen: sich und ihren zwanzig Jahre jüngeren Geliebten André Utter als Adam und Eva. Natürlich nackt. Und offensichtlich nicht nach "Académien".