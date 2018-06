Es heißt, wir lebten in materialistischen Zeiten. Als Beleg muss häufig die liberale westliche Körperkultur herhalten. Nichts als Frivolitäten! Oberflächenkult! Narzissmus! Profanisierung! Transzendenzverlust! Verführerisches Fleisch, wohin man sieht – in der Werbung, im Kraftraum, im Pornofilm, am Strand, im Club.

Folgt man derlei kulturkritischen Diagnosen, robotern wir heute seelenlos im Hamsterrad der Konsumkultur, fixiert auf unsere immerfort zu optimierende Körperlichkeit. In den Massenmedien geht denn auch die Rede von "Körperwahn" um, der Philosoph Giorgio Agamben sieht die moderne menschliche Existenz gar auf "das nackte Leben" reduziert.

Trifft es wirklich zu, dass Materialismus und Fleischeslust obsiegt haben? Sind wir mehr Körper als Seele, mehr Fleisch als Geist? Antworten auf diese Fragen findet man in kulturgeschichtlichen Abhandlungen wie Volker Demuths Fleisch oder in Themenausstellungen wie der ebenfalls lakonisch mit Fleisch betitelten im Alten Museum Berlin (1. Juni bis 31. August 2018). Man kann sich aber auch einfach zur teilnehmenden Beobachtung in ein gewöhnliches Fitnesscenter begeben.

Gerade mit Blick auf die westliche Körperkultur sind Zweifel angebracht, ob Fleisch tatsächlich das goldene Kalb ist, um das die Gegenwart ekstatisch tanzt. In den liberalen, technisierten Wohlstandsgesellschaften hat Fleisch in Wahrheit einen schweren Stand, ja es scheint mit einem Tabu belegt zu sein, das religiösen Tabus durchaus ebenbürtig ist. Fleisch-als-Fleisch ist vergänglich, roh, blutig, archaisch, verstörend. Es verbindet uns mit der Vanitas und Willkür der Natur, die zu überwinden das erklärte Ziel der fortschrittsseligen Moderne ist.

Frönen wir heute der Lust an Körper und Fleisch, dann frönen wir nicht jenem Fleisch-als-Fleisch, das Demuth treffend als das "Obskure des Körpers" bezeichnet und das er in "Dunkelzonen der Verneinung und Verdrängung" verortet. Mit der Literaturwissenschaftlerin Julia Kristeva gesprochen, ist unser Verhältnis zum Fleisch-als-Fleisch zutiefst "abjekt", also geprägt von jenem Ekel, den wir auch vor Schleim, Schmutz und Exkrementen empfinden. Kurz, wenn wir uns dennoch dem hingeben, was Zivilisationskritiker als dekadente Fleischeslust geißeln, dann auf eine ästhetisierende Weise: als eine Lust am Fleisch als Form – um eine Lust am Formfleisch.

Fleisch und Körper bleiben auch in unseren säkularen Zeiten anstößig und sind nur salonfähig, wenn sie "in Form" sind: kontrolliert, diszipliniert, reglementiert, mehr Bild als Biomasse, eher Medium als Materie. Menschlichem Fleisch darf heute nichts Zufälliges anhaften, vielmehr muss es sich als Werk von Wille und Vorstellung zu erkennen geben. Die vordergründig so sinnenfrohe westliche Körperkultur ist in ihren Askesen teils noch rigoroser als die bloß religiöse Verachtung des Fleisches und des menschlichen Körpers, den Papst Gregor der Große einmal als "abscheuliches Gewand der Seele" geißelte.

Gerade Bodybuilder, die oft reflexhaft als "Fleischberge" verunglimpft werden, zeugen von einer asketischen Unterwerfung des Fleisches unter die Form: Jede formbare Stelle ihres Körpers wird einem schonungslosen, ritualisierten, nachgerade monastisch anmutenden Trainingsprogramm unterzogen. Sigmund Freud hätte das vielleicht als besonders krasse Form der "Sublimierung", also der Kultivierung des Natürlichen, verbucht. Das Resultat ist ein monströser Leib, der in all seiner pornografischen Fleischlichkeit paradoxerweise völlig vergeistigt, ja mehr noch: beseelt ist. Ein Bodybuilder ist nie nackt. Er ist gehüllt in Form.