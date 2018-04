Die Kratervase mit Berliner Panorama von KPM (1830) hat einen Schätzpreis von 60.000 bis 80.000 Euro. © Lempertz

Das Geheimnis steckt in der Sohle. Knapp zehn Zentimeter misst der kleine, reich verzierte Stulpenstiefel aus Kupfer. Dreht man an seinem Absatz, kommt die Öffnung für den Schnupftabak zum Vorschein, der im 18. Jahrhundert in solchen tragbaren Kostbarkeiten seinen Platz fand. Auf maximal 14.000 Euro schätzt das Auktionshaus Lempertz jene Tabatiere aus der Berliner Werkstatt von Pierre und Alexander Fromery. Wenn an diesem Samstag die erste Preußen-Auktion in der Hauptstadtrepräsentanz des Hauses stattfindet, wird sich zeigen, ob das historische Stück einen Käufer findet. Und ob die Wette von Lempertz weiter aufgeht.

Während Berlin seit Jahren zum Synonym für zeitgenössische Kunst wurde, setzt Lempertz auf den Glanz Preußens. Der Katalog zur Auktion führt das deutlich vor Augen. Hier kommt ein silbernes Leuchterpaar aus dem Tafelservice Friedrichs des Großen für 30.000 Euro zum Aufruf. 30.000 bis 50.000 Euro erwartet man für stattliche Vasen der Biedermeierzeit und mindesten 20.000 Euro für ein Porträt von Preußens beliebtester Monarchin Königin Luise, gemalt von Wilhelm Ternite. Und weil all das in Berlin derzeit so ungewöhnlich wirkt, hat Lempertz das Angebot neu etikettiert: Aus der Berlin-Auktion wird zehn Jahre nach ihrer Premiere die Preußen-Auktion. Den Beigeschmack von Militarismus und Despotismus, der da aufkommen könnte, fürchtet Kilian Jay von Seldeneck als Leiter der Berliner Dependance nicht: "Die Wahrnehmung Preußens hat sich geändert, es werden heute auch die progressiven Leistungen beachtet, die sich in den kleinen und großen Dingen, die wir aufrufen, widerspiegeln."

Wie zum Beispiel das Recht auf Religionsfreiheit auf 16 winzigen, von Hand kolorierten Kupferstichen in der Schraubmedaille, die an das Schicksal der Salzburger Emigranten erinnert und mit 700 Euro taxiert ist. Sie stammt aus der Zeit um 1732 und versammelt Szenen aus dem protestantischen Leben jeweils mit Schriftband und Bibelzitat. Um soziale Missstände im sogenannten Milljöh geht es Heinrich Zille in seiner 1901 entstandenen Gouache Guten Morgen (oberer Schätzwert bis 22.000 Euro).

Erstaunlich auch, was der gelernte Banker Kilian Jay von Seldeneck und sein Team an seltenem Porzellan für die Auktion zusammengetragen haben. Zum Beispiel eine Porzellan-Deckelvase mit plastisch modellierten Rokoko-Blütenranken (bis 15.000 Euro), die unter Wilhelm Caspar Wegely, Gründer der ersten Berliner Porzellanmanufaktur, um 1751/57 entstand. Aus dem Berlin zu Zeiten des legendären Architekten Karl Friedrich Schinkel (1781 bis 1841) stammt eine reich dekorierte KPM-Prunk-Tazza (50.000 bis 70.000 Euro). Moderate Taxen zeichnen viele Objekte des 18. Jahrhunderts aus. Eine runde Platte aus dem Tafelservice für das Berliner Stadtschloss der Königlichen Porzellan-Manufaktur (um 1773) startet mit 1.500 Euro.

Aber es geht dem Auktionshaus wohl nicht nur um ein neues Label für eine vor zehn Jahren eingeführte Spezialauktion. Sondern auch darum, ein lukratives Feld zu besetzen und den Blick für andere Objekte der Zeit zu schärfen. Auf vergangenen Auktionen haben sich Amerikaner, Chinesen und Russen als begeisterte Porzellansammler erwiesen. Um ihre Kunden zu erreichen und die gewünschten Preise durchzusetzen, brauchen Auktionshäuser heute allerdings ausgefeilte Marketingstrategien. Lempertz versucht das Interesse und die Kauflust an seinen historischen Objekten mit einer Kampagne zu wecken, für die es unter anderem Christopher Clark gewonnen hat. Auf der Homepage des Versteigerers stellt der bekannte Historiker in einem Video das Spitzenlos der Auktion vor: Ein Porträt Friedrichs des Großen, das Charles-Amédée van Loo 1766 vom damals 54-jährigen Preußenkönig malte (Schätzpreis bis zu 100.000 Euro).

Auch Lempertz’ Katalogkonzept spiegelt das anspruchsvolle Marketing wider. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Wilhelm von Boddien als Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss und der ehemalige Direktor der Alten Nationalgalerie, Philipp Demandt, kommen in Interviews und Texten zu Wort. So wird eine Brücke zwischen den Sammlerobjekten und bedeutenden kulturbewahrenden Institutionen geschlagen.

In diesem Kontext will Lempertz in Zukunft seine Preußen-Auktionen sehen und weniger auf den Charme von Berlin als auf die historische Dimension dieses Sammelgebietes setzen. Man kann dies als eine Passion für die alte Kunst sehen, die auf dem Kunstmarkt gerade einen schweren Stand hat. Im Rahmen dieser Auktion erfährt sie eine Wertschätzung, die vielleicht auch die Diskrepanz zwischen Marktwert und Bedeutung in Zukunft wieder schrumpfen lassen könnte, hofft Kilian Jay von Seldeneck.

Das Haus hat im Vorfeld der Auktion viel investiert, es trommelt mit einer Vernissage, Führungen und einem Dinner. Demgegenüber verheißt die Gesamtsumme der Schätzungen in Höhe von 1 bis 1,4 Millionen Euro noch keinen Goldregen. Doch die Gelegenheit, die Marke Preußen zu etablieren, ist für Lempertz günstig. Sein Wettbewerber, das Berliner Auktionshaus Grisebach, setzte mit seinen "Orangerie"-Auk tionen einen ähnlichen Schwerpunkt, hat den Preußen-Akzent aber zuletzt reduziert. Grisebach vertraut mehr auf die Zugkraft von Gio-Ponti-Möbeln und Helmmasken aus Burkina-Faso. Doch der Markt signalisiert, dass man mit preußischer Kunst Spitzenpreise erzielen kann, noch dazu, wenn sie direkt aus dem Hause Hohenzollern stammt. Das Auktionshaus Sotheby’s hat es 2017 vorgemacht: In London brachte ein Paar Leuchter, das 1730 für den Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. gefertigt wurde, inklusive Aufgeld fast eine Million britische Pfund.