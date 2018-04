Mitunter nimmt die politische Vernunft krumme Wege. Ende Januar, die Verhandlungen zur großen Koalition befinden sich auf der Zielgeraden. Die Unterhändler zum Thema Bildung tragen ihre Ergebnisse – Milliarden für Digitales, Ganztagsbetreuung für Grundschüler, Aufwertung der beruflichen Bildung – den Parteivorsitzenden vor. Da fragt plötzlich Horst Seehofer, was denn mit diesem Bildungsrat sei. Den möchte er gern im Koalitionsvertrag sehen.

Die anwesenden Sozialdemokraten, so hörte man später, trauten ihren Ohren nicht. Ein nationales Gremium, das den Ländern in die Schulpolitik hineinredet? Der CSU-Chef hatte scheinbar alle föderalen Grundsätze seiner Partei vergessen. Oder wollte er nur seinen ungeliebten Kultusminister Ludwig Spaenle vorführen? Egal, nun steht es auf Zeile 1131 schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag: Geht es nach der großen Koalition, soll ein "Nationaler Bildungsrat" bald mehr Vergleichbarkeit und Qualität ins Bildungswesen bringen. Kurzum: Er ist das Organ für das "Chancenland", auf das sich die Koalition verpflichtet hat.

Doch: Wie soll der Rat das schaffen? Wer sitzt drin? Wie läuft die Arbeit? Kein Wort dazu. Das sorgt unter Experten und Politikern für Unruhe, es beflügelt aber auch ihre Fantasie. Kommt jetzt mehr Rationalität in die Bildungspolitik? Ist die Zeit hirnloser Reformen – von G9 zu G8 und wieder zurück – endlich passé? Bringt ein Rat mehr bundesweite Einheitlichkeit in die Schullandschaft und mehr Erkenntnis bei den großen Streitfragen? Bei Inklusion und digitalem Lernen? Bei Lehrermangel und unterschiedlichem Abiturniveau?

Mit dem Bildungsrat, so hoffen viele, könnte etwas Neues entstehen, vielleicht gar etwas historisch Neues.

Dabei gab es einen "Deutschen Bildungsrat" schon einmal, ab Mitte der sechziger Jahre. Wer seine Beschlüsse heute noch einmal nachliest, will es kaum glauben. Ob Ganztagsschulen oder Kita-Pflicht, die bessere Förderung begabter Schüler oder das gemeinsame Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten: Alles, was heute brennt, stand damals zur Debatte. Wäre auch nur die Hälfte der Vorschläge von damals umgesetzt worden – die Welt würde nicht nach Finnland oder Kanada pilgern, um ein gutes Bildungssystem zu begutachten, sondern nach Deutschland. "Niemals zuvor und nie wieder kam so viel organisierter Sachverstand auf dem Feld zusammen", sagt der Bildungsforscher Helmut Fend, der dem Rat als junger Wissenschaftler zuarbeitete.

1975 war die Politik des Ideenfeuerwerks schließlich überdrüssig und beendete das Experiment. Doch es blieb eine Leerstelle. Immer wieder kam deshalb die Forderung nach einer Neuauflage des Rates. Zuletzt brachten Stiftungen das Gremium in die Diskussion. Die Vorstöße scheiterten stets am Widerstand der Kultusminister. Es gebe schon einen nationalen Bildungsrat, argumentierten sie, die Kultusministerkonferenz (KMK) nämlich. Hier seien alle Schulfragen in besten Händen.

Doch es gibt sehr viele, die das anders sehen, angesichts politischen Klein-Kleins und verunglückter Reformen. Der neue Vorstoß der großen Koalition lässt sich daher nicht mehr einfach aussitzen. "Die permanente Kritik an den Kultusministern zermürbt schon", sagt der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe. "Es kann ja auch nicht alles Gold sein, wenn die Leistungsunterschiede zwischen den Bundesländern bis zu zwei Jahre betragen und Lehrer Probleme haben, außerhalb ihres Bundeslandes zu unterrichten." Nun will die KMK ein eigenes Konzept für den Bildungsrat vorlegen.

Dabei gibt es für das Gremium bereits ein Vorbild: den Wissenschaftsrat. Seit mehr als sechzig Jahren offeriert dieser Rat Bund und Ländern Empirie und Sachkunde. Wichtige Weichenstellungen gehen auf den Expertenkreis zurück, wie die bessere Förderung der Geisteswissenschaften oder die Einrichtung von Lehrstühlen zur Ausbildung von Islamlehrern. Auch die Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master oder den Ausbau der Fachhochschulen hat der Wissenschaftsrat schon früh gefordert. Zwar werden längst nicht alle seine Ratschläge Realität. Dennoch gebe es kaum eine Neuerung in der Wissenschaftspolitik, die der Rat nicht irgendwann einmal vorgeschlagen habe, heißt es in dem Gremium.